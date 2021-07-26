فيوتشر وورلد تطلق أولى فعالياتها «أوسطياً» من أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

تستضيف عروض أبوظبي، المنصة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، المهرجان العالمي المبتكر وهو الأول من نوعه في المنطقة يعنى بقطاع التجزئة. ويوفر المهرجان تجارب متنوعة تمهيداً لموسم أبوظبي الشتوي للتسوق، كما يشكل منصة مشتركة للإبداع والأفكار المتطورة والتجارب المستقبلية المستوحاة من مختلف مجالات عالم الأعمال والترفيه.

ويتخلل المهرجان انطلاق فعالية فيوتشر وورلد حصرياً لأول مرة في منارة السعديات في العاصمة الإماراتية على مدار 3 أيام من 9 ولغاية 11 ديسمبر 2021، بموجب شراكة بين عروض أبوظبي ومجموعة إم بي سنغافورة ومجموعة فيوتشر، سعياً إلى الارتقاء بعروض قطاع التجزئة في أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نحن فخورون باستضافة النسخة الافتتاحية من فعالية فيوتشر وورلد الشرق الأوسط في أبوظبي. ويعكس نجاحنا في استقطاب هذه الفعالية الدولية المهمة، عبر اتفاقية تمتد لثلاث سنوات التزامنا الراسخ في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجهودنا المستمرة على مدار العام لتقديم الحلول المبتكرة سعياً إلى توفير أفضل وأرقى التجارب التي تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر. ويرسّخ التعاون مع شركاء مرموقين مثل إم بي سنغافورة ومجموعة فيوتشر دور أبوظبي الريادي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه».

وتُسهم فيوتشر وورلد، التي تضمّ فعالية فيوتشر مباشر ومهرجان وقمة فيوتشر، في تسليط الضوء على سبل تقليص الاختلاف بين حاضر ومستقبل قطاعات التجزئة والتسويق والتجارة، من خلال التعاون مع نخبةٍ من المبتكرين ورواد الأعمال ومتاجر التجزئة والفنانين وأصحاب الرؤى المستقبلية والعلامات التجارية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من حول العالم.

وسيكون الحاضرون في فعالية فيوتشر مباشر على موعدٍ مع مجموعةٍ واسعةٍ من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات المتخصصة في مجالات الطعام (مع منصة إم أو بي كيتشن)، و(إمبوسيبل فودز)، ومجالات أنماط الحياة مع واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي غريس بيفيرلي، ورياضات التشويق والمغامرة (مع عرض فيكي جوميز على درّاجة بي إم إكس من فريق ريد بول)، وعرض زهرة لاري، الموهبة الإماراتية الرائدة في رياضة التزلج على الجليد.

من جهة ثانية، يستضيف مهرجان فيوتشر مجموعةً متنوعةً من الموسيقيين العالميين، الذين سيؤدون عروضهم على خشبة مسرحٍ جديد تم تصميمه خصيصاً في منارة السعديات.

وتشهد قمة فيوتشر مشاركة مجموعة من العلامات المحلية والعالمية ومتاجر التجزئة والشركات الناشئة، مما يجعل منها المنصة المثلى للتواصل وبناء العلاقات. وتتضمن قائمة الحضور جاريث ريس جون الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي لدى (كيرت جيجر)، ومايك بوتشر «إم بي إي» محرر الشؤون التقنية لدى (لارج)، وبليز بيلفيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بويلر روم، وجيف هوفمان، الشريك المؤسس لوكالتي السفر عبر الإنترنت: Priceline.com/Booking.com. وغيرهم من الشخصيات المتميزة.

وفي إطار مساعي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتقديم تجارب وعروض تجزئة مميزة لسكان وزوار الإمارة، تُقدم فيوتشر وورلد فرصاً قيّمة للشركاء للعملاء في الإمارة بما يُعزز من مكانتها كوجهة رائدة في مجال السياحة وقطاع التجزئة عالمياً.

وقال شين وايت، المدير التنفيذي لمجموعة فيوتشر: «تُعد فيوتشر وورلد الفعالية الأولى من نوعها على مستوى العالم، ويسعدنا أن نحظى بفرصة إطلاق هذه الفعالية الجديدة كلياً في أبوظبي، وبفضل الدعم الكبير الذي قدمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ستستقطب الفعالية آلاف المبتكرين ورواد الأعمال الاستثنائيين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ».