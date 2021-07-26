مؤشرات نمو إيجابية في خدمات «أبوظبي للجودة» خلال الربع الثاني

أبوظبي (وام)

سجل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021، وحققت كافة قطاعات المجلس إنجازات نوعية وفقًا لاختصاص كل قطاع من قطاعات المجلس، وهو ما ساهم في دعم القطاعات الحيوية بالإمارة وتلبية متطلبات الشركاء من القطاعين العام والخاص.

إنجازات نوعية

وأكد الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس حقق على مستوى قطاعاته المختلفة العديد من الإنجازات النوعية خلال الفترة الماضية من عام 2021، حيث استطاعت فرق العمل من تحقيق المستهدفات التي وضعها المجلس لتطوير وتنفيذ الخدمات المقدمة للشركاء وفقًا للمعايير الموضوعة في أبوظبي.

وحققت القطاعات التشغيلية للمجلس نتائجها على النحو التالي: استعرض قطاع خدمات المطابقة والمواصفات التابع لمجلس أبوظبي للجودة نتائج خدمات الربع الثاني من عام 2021 المقدمة لكافة القطاعات الحيوية المختلفة بالإمارة، حيث حقق القطاع إنجازات عديدة تمثلت في ارتفاع الطلب على الخدمات التي يقدمها القطاع لدعم الشركاء في القطاعين العام والـخـاص، وهـو ما ساهم في الارتـقـاء بجودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للشركاء والمتعاملين. وتضمنت إحصاءات خدمات المطابقة والمواصفات انجاز54 طلب شهادة مطابقة منتج، و16 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج، و6 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة، و22 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة، و12 طلب شهادة تسجيل منتج، و191طلب إصدار شهادة مطابقة خدمات الأفراد، و313 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد.

وحقق قطاع خدمات الأسـواق والمستهلكين التابع لمجلس أبوظبي للجودة نشاطًا ملحوظاُ ونتائج ملموسة خلال الربع الثاني للعام 2021، سواء كان في عمليات التفتيش ومراقبة الأسواق، أو فحص أدوات القياس والتحقق من العبوات المعبأة مسبًقا، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة المنتجات وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق عدالة الأسواق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

22.982 منتج

وتضمنت إحصاءات قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الربع الثاني من 2021 انجاز إجمالي 22.982 عدد المنتجات التي تم التفتيش عليها، و1883 إجمالي أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها، وبلغ إجمالي العبوات التي تم التحقق منها 206 منتاجات بواقع عدد عينات بلغ 6590، كما بلغ إجمالي عدد المنتجات المسحوبة 7 منتجات وهو ما يعادل 411 سلعة، وإجمالي 8 منتجات مصححة وهو ما يعادل 1637 سلعة. واصل مختبر الفحص المركزي تفوقه في تقديم خدمات الفحص خلال الربع الثاني للعام 2021 في مختلف مجالات العمل مما أسهم في الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات العمل المختلفة. بالإضافة إلى العديد من الاستشارات الفنية، وبرامج التدريب الفني والشهادات المعتمدة لشركاء العمل من القطاعين العام والخاص. وأظهرت إحصاءات مختبر الفحص المركزي /الفحوصات المخبرية/ خلال الفترة حيث بلغ إجمالي فحوصات الأغذية والسوائل 25.067 فحصاً، كما بلغ إجمالي فحوصات المياه 87.520 فحصاً، وإجمالي فحوصات الأدوية والأجهزة الطبية 305 فحوصات ، و بلغ إجمالي فحوصات مواد البناء والإنشاء 2,731 فحصاً، إجمالي فحوصات زيوت المحولات 1.908 فحوصات ، وبلغ إجمالي فحوصات البيئة 2.477 فحصاً، ووصل إجمالي فحوصات الزراعية 157 فحصاً .