«مكتب أبوظبي للاستثمار» يدعم 3 شركات تكنولوجيا ناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أمس عن عقد ثلاث شراكات فردية مع كل من «كولساين»، و«لايف»، و«رزق»، لتزويد هذه الشركات بحزم دعم مالية وغير مالية في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار).

وتواصل الشراكات الجديدة مسيرة الارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إمارة أبوظبي الذي شهد دفعة قوية خلال العام 2021 مع قيام مجموعة من شركات التكنولوجيا بتأسيس مقراتها الإقليمية في الإمارة بالاستفادة من الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار مثل منصة البث الموسيقي «أنغامي»، وشركة «بيسبن جلوبال» المزودة لحلول الحوسبة السحابية، وشركة «ستارز بلاي أرابيا» المتخصصة بتوفير خدمات الاشتراك بالفيديو، إلى جانب استعداد «أمازون ويب سيرفيسز» لإطلاق منطقة مراكز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام 2021 أكثر من 865 مليون درهم (235 مليون دولار)، استفادت منه سبع شركات لتأسيس وتطوير أعمالها في إمارة أبوظبي.

التطورات السريعة

وأكد الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار أهمية التطورات السريعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إمارة أبوظبي لا سيما مع اختيار العديد من الشركات الطموحة لتأسيس وتوسعة أعمالها في الإمارة أمثال «كولساين»، و«لايف»، و«رزق»، وقال: «تقوم العديد من الشركات العالمية حالياً بتطوير أحدث حلول وابتكارات التكنولوجيا المتقدمة انطلاقاً من إمارة أبوظبي التي برزت كوجهة رائدة للتكنولوجيا، ومركزاً رئيساً لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات في المنطقة. تعتبر أبوظبي شريكاً طويل الأمد للأعمال والشركات التي تتماشى مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية، ونعمل على مساعدة هذه الشركات وتسريع وتيرة تقدم ونجاح أعمالها، وضمان جاهزيتها للنمو المستدام وإحداث تغيير حقيقي على الساحة العالمية».

وكجزء من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، حصلت كل من «كولساين»، و«لايف»، و«رزق» على حزم دعم مالية وغير مالية لتمكينها من توسعة وتطوير عملياتها في إمارة أبوظبي. وتضمنت حزم الدعم استرداد نسب من الرواتب المخصصة لأصحاب الكفاءات والمهارات المرتبطة بالابتكار، ودعم للنفقات الرأسمالية التي تخصصها هذه الشركات للتقنيات المتقدمة، إلى جانب حوافز غير مالية أخرى كالمساعدة في تأسيس الأعمال والتواصل مع الشركاء ضمن منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي.

الشراكات

وقال الدكتور زيا حياة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لدى شركة «كولساين»: «لقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها الطموحة والواضحة من خلال تأسيس مكتب أبوظبي للاستثمار الذي بات يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية جاذبة للمراكز الإقليمية للشركات. وقد شكلت هذه الرؤية الدافع الأبرز وراء قرارنا توسعة أعمالنا خارج المملكة المتحدة انطلاقاً من دولة الإمارات، حيث نعمل على تشييد مركزين للتميز التقني، سيوظفان أفضل الكفاءات والخبرات المحلية، ويُسخّران أحدث تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لقيادة مسيرة الابتكار في مجالات الثقة الرقمية على مستوى العالم».

بدوره، قال حسن حلس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «لايف»: «فخورون بحصولنا على هذه الاستثمار الهام الذي سيمكننا من توسعة أعمالنا في هذا الوقت الذي تشهد فيه عمليات التحول الرقمي تطوراً وانتشاراً سريعاً. إن ثقة مكتب أبوظبي للاستثمار برؤيتنا ستمثل حافزاً هاما لنا للمضي في مسيرة الابداع والابتكار. ونتطلع من خلال تطوير قسم الأبحاث والتطوير لدينا إلى مواصلة ابتكار أفضل الحلول التقنية الجديدة التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات اللوجستية الأخيرة ضمن صناعة التجارة الإلكترونية».

تطوير صناعة الخدمات

وقال عبدالله أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رزق»: «ستمكننا شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من الوفاء بالوعود التي قطعناها لأنفسنا ولمجتمعنا، كما تؤكد بشكل أكبر على التأثير الإيجابي الكبير الذي أحدثته منصتنا منذ إطلاقها، فضلاً عن الجهود التي سنواصل بذلها لتطوير صناعة الخدمات عند الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل والارتقاء بها إلى آفاق جديدة».

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أطلق برنامج الابتكار كأحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» التي يختتم بحلول نهاية العام 2021، بعدما لعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمعرفة بشكل كبير في إمارة أبوظبي.