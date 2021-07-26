240 مليون درهم أرباح الإمارات للاتصالات المتكاملة بنمو 11.4٪

دبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 7% على أساس في الربع الثاني من العام الحلي لتصل إلى 2.855 مليار درهم. وحققت الشركة نمواً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.130 مليار درهم. وارتفع صافي أرباح الشركة، بواقع 11.4% على أساس سنوي ليصل إلى 240 مليون درهم، فيما بلغت النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة، خلال الربع الثاني 649 مليون درهم. وبناءً على هذه النتائج، قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 0.10 درهم إماراتي لكل سهم.

وشهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 2.3% لتصل إلى 6.6 مليون مشترك.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أداءً قوياً، خلال الربع الثاني. وقد بذلت الإدارة التنفيذية للشركة بقيادة فهد الحساوي وفريقه جهوداً كبيرة لإعادة وضع الشركة على مسار النمو.

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نحن سعداء للغاية بالنمو الذي تحققه الشركة.