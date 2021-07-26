مذكرة تفاهم بين الفجيرة للاستثمار وشركة أميركية

الفجيرة (وام)

وقعت مؤسسة الفجيرة للاستثمار المحدودة مذكرة تفاهم مع شركة إتش بي جي القابضة الأميركية من أجل التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التطوير والاستثمار العقاري في إمارة الفجيرة. وقع المذكرة محمد سعيد الضنحاني مدير عام مؤسسة الفجيرة للاستثمار وميخائيل سيدوف الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي جي القابضة، وذلك في الديوان الأميري لحكومة الفجيرة. ووفق مذكرة التفاهم سيتم تنفيذ مشروع « فجيرة ليغاسي» الذي يتضمن الاستثمار والتطوير العقاري في منطقة ضدنا بدبا الفجيرة ويشمل إنشاء 116 وحدة سكنية بتصميمٍ يحاكي إرث المنطقة وطبيعتها الخلابة ويأخذ في الاعتبار أعلى معايير الاستدامة البيئية.