"النقد الدولي": نحن على استعداد لدعم تونس في التغلب على أزمتها

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف «غني بالوظائف» وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

وأضاف المتحدث، «نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس... ما تزال تونس تواجه ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل».

وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش.