العربية أبوظبي تطلق رحلات جديدة إلى باكستان

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهات جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة من أبوظبي وباكستان، وذلك إلى مدينة فيصل آباد بدءاً من 10 أغسطس 2021، ومدينة ملتان بدءاً من 11 أغسطس 2021.

وتقدم العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين البلدين.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

وتمثل «العربية للطيران أبوظبي»، ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي، بما يتماشى مع نموذج أعمال «العربية للطيران» لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران» من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.