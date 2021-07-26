خليفة المحيربي: خفض الرسوم يجذب مزيداً من المستثمرين إلى أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أكد رجل الأعمال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أهمية خفض الرسوم الحكومية لتأسيس الأعمال في أبوظبي، موضحاً أن هذا القرار من شأنه أن يدعم الأعمال والاستثمار في أبوظبي، ويجعلها وجهة للمستثمرين الجدد الراغبين بالاستثمار في الدولة.

وقال المحيربي في تصريح صحفي: «ولا يسعنا إلا أن نشكر الجهات المعنية على هذا القرار المهم الذي سيدعم الأعمال ويدفع لبدء واطلاق مشاريع جديدة، مما سيعزز من مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للأعمال والإستثمارات، وما تتمتع به من بيئة أعمال نشطة، ومن السهل مزاولة النشاط الاقتصادي بها، وإن قرارات تمكين القطاع الاقتصادي والمبادرات الهامة التي أعلن عنها سابقاً كان لها دور هام في تعزيز الثقة بالاستثمار ومزاولة في أبوظبي، وجذب مستثمرين جدد لإطلاق مشاريع تدفع عجلة الاقتصاد والنمو».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أهمية وجود منصة رقمية وترويجية للمشاريع العقارية خلال احتضان دولة الإمارات فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، موضحاً أن المعرض يشكل مناسبة هامة لاستعراض المشاريع وفرص الاستثمار المتاحة وشرح القوانين والتشريعات المتعلقة بالشراء والتملك والاستثمار.

وذكر المحيربي أن معرض إكسبو دبي 2020 سيكتسب أهمية عالمية عبر توافد ملايين المشاركين والزائرين له طوال فترة تنظيمه، حيث سيتاح لكل هؤلاء التعرف على فرص الاستثمار المجزية والعوائد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها في حال الاستثمار بالقطاع العقاري في الإمارات، كون الدولة نجحت في تصدر المؤشرات الاقتصادية العالمية كحد أفضل وجهات الاستثمار الآمنة، وأكثر الدول قدرة على تجاوز تأثيرات جائحة كورونا المستجد، والأسرع من حيث التعافي الاقتصادي.