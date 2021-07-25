5 مشاريع جديدة تضيف 2400 وحدة سكنية بجزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركات التطوير العقارية بأبوظبي، خلال الأشهر الأخيرة 5 مشاريع جديدة بجزيرة ياس، توفر نحو 2300 شقة وفيلا سكنية، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالجزيرة، لاسيما الفلل.

وأطلقت شركة الدار العقارية منذ نهاية العام الماضي 3 مشاريع جديدة توفر نحو 1200 فيلا سكنية بالجزيرة، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية مؤخرا عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية جديدة، فيما كشفت شركة سيادة للتطوير عن تطوير مشروع ياس بيتش ريزيدنس الذي سيضم 370 وحدة سكنية متعددة المساحات والعديد من المرافق الخدمية.

وخلال نوفمبر 2020، أطلقت «الدار» مشروع «نويا» السكني على جزيرة ياس ليوفر 510 منازل تاون هاوس، بأسعار بدأت من 1.49 مليون درهم، وتم بيع المشروع بالكامل، خلال 4 ساعات من الإطلاق، محققاً مبيعات بقيمة مليار درهم. كما أطلقت مشروع «نويا فيفا»، خلال شهر أبريل الماضي، ليوفر 480 وحدة سكنية جديدة، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تم بيع المشروع بالكامل خلال 48 ساعة، وتجاوزت قيمة المبيعات مليار درهم.

ونهاية شهر مايو الماضي، كشفت شركة الدار العقارية عن طرح مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس، والذي يوفر 189 فيلا مستقلة، بأسعار تبدأ من 2,41 للفلل المكوّنة من ثلاث غرف، و2.77 مليون للأربع غرف، و3.27 مليون درهم للفلل ذات الخمس غرف، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع فور الطرح، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات المحققة في مشروع «نويا لوما» 560 مليون درهم.

وقال راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير لـ «الاتحاد» إن مشاريع «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» سجلت إجمالي مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الماضية، وهو يعكس الطلب المرتفع على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، ونجاح المشاريع الجديدة بالجزيرة في تلبية احتياجات العملاء.

ومع إطلاق المشاريع الجديدة، ترتفع قائمة مشاريع «الدار» في جزيرة ياس إلى 9 مشاريع تضيف 6400 وحدة سكنية وقطعة أرض، حيث تم تسليم أكثر من 2200 شقة وفيلا سكنية ضمن مشاريع «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز»، فيما تواصل إنشاء ما يزيد على 4200 شقة وقطعة أرض، والتي سيتوالى تسليمها خلال الأعوام المقبلة، وذلك ضمن مشاريع «مايان» و«وترز إج» و«ليا» ونويا«و»نويا فيفا«و»نويا لوما«.

بدوره، أوضح شوقي دراجي عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير أن الشركة طرحت مؤخراً الوحدات السكنية في مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» بجزيرة ياس للبيع أمام جميع الجنسيات، حيث سجلت الشركة إقبالاً من المشترين، في ظل تميز المشروع بالمساحات التي تناسب العائلات والأفراد، فضلاً عن طرق السداد المرنة.

وذكر أن الشركة انتهت من أعمال الأساسات في مشروع ياس بيتش ريزيدنس الذي سيضم 370 وحدة سكنية متعددة المساحات، والعديد من المرافق الخدمية، ومن المتوقع الانتهاء من تشييده في نهاية عام 2022.

وتوقع دراجي أن يشهد القطاع العقاري مراحل من التعافي والتحسن خلال الفترة القادمة، خاصة مع الكشف عن مجموعة من المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين بالاقتصاد الوطني.