%33 رسوم إغراق صفائح وألواح الألومنيوم من الصين

يوسف العربي (دبي)

أخطرت دائرة جمارك دبي متعامليها بفرض رسوم إغراق نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألومنيوم، والتي يزيد سمكها عن 0.2 ملم وبحد أقصى 8 ملم والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (76061200و76069200) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.وأوضحت الدائرة في الإعلان الجمركي رقم 12 لسنة 2021 أنه يستثنى من الإعلان منتجات خلائط الألومنيوم المعالجة حرارياً، والمطلية و«الملمعة»، وتلك المستخدمة في صناعة عبوات المشروبات وأغطيتها. ويستوفى الرسم النهائي لمكافحة الإغراق على جميع الشركات المصدرة من جمهورية الصين الشعبية بواقع 33% من القيمة «CIF» للواردات. ويأتي الإعلان الجمركي بناء على كتاب الهيئة الاتحادية للجمارك وكتاب وزارة الاقتصاد، ومرفقة التعميم رقم 4 لسنة 2021 بشأن فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألومنيوم ذات المنشأ أوالمصدرة من جمهورية الصين الشعبية.