"غرفة الشارقة" تبحث التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

الشارقة(الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي والإمارات الشمالية، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الكورية الجنوبية، وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية . جاء ذلك خلال استقبال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخرا في مقر الغرفة، مون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي والإمارات الشمالية والوفد المرافق له، بحضور فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة. ورحب محمد أحمد أمين العوضي بالوفد الزائر مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة بسيؤول، ومعربا عن أمله في أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في الارتقاء بمجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، حيث تعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة، إذ تعتبر الإمارات أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابع أكبر سوق لواردات كوريا الجنوبية في المنطقة، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020 إلى 9.4 مليار دولار. من جانبه، أعرب مون بيونج جون عن شكره وتقديره للغرفة على حسن الاستقبال، والحرص الذي أبدته على توفير سبل الدعم والتعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال الكوري، مشيدا بالنهضة الحضارية والتطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف المجالات.