"وكلاء السيارات" في دبي تعيد انتخاب لجنتها التنفيذية

دبي(الاتحاد)

أعلنت مجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي التي تأسست في العام 2019 تحت مظلة غرفة دبي عن إعادة انتخاب لجنتها التنفيذية خلال اجتماع افتراضي لجمعيتها العمومية عقد في 14 يونيو 2021. وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية في 14 يونيو 2021، تم التوصل إلى قرار بالإجماع بإعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من الدورة الأولى، وهم: ميشال عياط (رئيس مجلس الإدارة) فنسنت بيتر ويجنين (نائب الرئيس) إيفو كابيتسكي (الأمين العام) أيهان أولسر (أمين الصندوق) أكسل دريار (عضو مجلس الإدارة) وليد السيد (عضو مجلس الإدارة) سليمان الزبن (عضو مجلس الإدارة) وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: "يشرفني إعادة انتخابي رئيساً لمجلس إدارة مجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي. وإلى جانب الزملاء الآخرين في اللجنة التنفيذية التي أعيد انتخابها، ستواصل المجموعة مهمتها لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجه وكلاء السيارات، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز تنافسية القطاع. وتعمل المجموعة بالتوافق التام مع الهيكل الذي تم تشكيله حديثاً لغرفة دبي، والذي يهدف إلى قيادة التوجه الاقتصادي للإمارة في المستقبل، كما نتطلع إلى تعزيز قطاعنا، والارتقاء بالمكانة الرفيعة لدبي على مستوى العالم".