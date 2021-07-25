«الاتحاد» ترصد طائرات الهليكوبتر الروسية في «ماكس 2021»

خلفان النقبي (موسكو)

رصدت «الاتحاد» خلال جولة في المعرض الدولي للطيران «ماكس 2021» الذي انطلقت فعالياته في 20 يوليو، العديد من الطائرات العمودية المدنية الروسية الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة في معرض «ماكس 2021». وتمكن زوار معرض الطيران والفضاء الدولي من الحصول على أول عرض لطائرة Mi-171A3 وKa-32A11M وAnsat-M. ويقام المعرض في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وسط مشاركة دولية فعالة مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، ويشهد المعرض تقديم أجهزة ومعدات روسية جديدة ومميزة تختص في الطائرات، والمقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.

«الاتحاد» تستعرض أبرز الأقمار الاصطناعية والأجهزة الفضائية الروسية الجديدة التي يتم عرضها حالياً:

الطائرة Mi-171A3 الجديدة، هي أول طائرة هليكوبتر روسية مصممة للعمليات البحرية وخدمة منصات الحفر البحرية. تم تطوير المروحية وفقاً لمعايير الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP)، وهي تتوافق تماماً مع متطلبات السلامة العالية المرتبطة بالرحلات البحرية. يمكن للطائرة Mi-171A3 أن تحمل الركاب بالإضافة إلى البضائع، ويمكن استخدامها أيضاً في عمليات البحث والإنقاذ، خلال هذه العمليات، سيتم تركيب مجمع بحث خاص به روافع ومعدات طبية. ستكون شركات التشغيل قادرة على تحويل المروحية إلى مركبة بحث وإنقاذ في قواعدها الخاصة. كما سمح تصميم المروحية الرقمي بالكامل لطائرات الهليكوبتر الروسية بإشراك عدد من مراكز كفاءة Rostec في إنتاجها. يتم تصنيع أجزاء من جسم الطائرة في Kazan Helicopters وProgress Arsenyev Aviation Company في الشرق الأقصى لروسيا وفي مصنع أولان أودي للطيران، حيث يتم التجميع النهائي أيضاً. سيتمكن زوار المعرض الجوي MAKS-2021 من رؤية أول نموذج أولي من طراز Mi-171A3، والذي سيبدأ برنامج الاختبار الأرضي بعد العرض الجوي وسيجري أول رحلة له في أوائل عام 2022. وتتمتع Mi-171A3 بقدرات نقل فريدة في فئتها يمكنها حمل 24 راكباً، تعد Mi-171A3 أرخص من منافسيها الغربيين، وتكلفة ساعة الطيران أقل من 20%.

ويعد الطراز Ka-32A11M متعدد الوظائف نموذجاً مطوراً بشكل كبير من طراز Ka-32A11BC الناجح دولياً. وبفضل هذه المحركات الأكثر قوة، يمكن تجهيز المروحية بخطاف شحن قادر على نقل ما يصل إلى 5300 كجم. وتتميز Ka-32A11M أيضاً بقمرة قيادة زجاجية تتميز بمجموعة إلكترونيات الطيران الرقمية الجديدة KBO-32، مما يسمح بتشغيل المروحية في أي طقس، فوق الأرض أو البحر، ويتميز الطراز الجديد أيضاً بأنظمة كهربائية وأنظمة تحويل مطورة، بالإضافة إلى إضاءة داخلية وخارجية. كما أن سطح الطيران متوافق مع نظارات الرؤية الليلية. ولقد عزز النموذج بشكل كبير من قدرة مكافحة الحرائق بفضل نظام إطفاء الحرائق SP-32 الجديد. تم تطوير هذا النظام بوساطة Kumertau Aviation Production Enterprise KuAPP، ويسمح هذا النظام بالنقل والتحكم في تفريغ ما يصل إلى 4000 لتر من سائل إطفاء الحريق، حتى في درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

بالإضافة إلى أن نموذج جديد آخر تم تقديمه في MAKS-2021 هو المروحية الخفيفة الحديثة Ansat-M. بعد أن قامت بأول رحلة لها في نهاية عام 2020، أكملت Ansat-M بالفعل اختبارات الاعتماد لنظام الوقود الموسع، وأكثر من تأكيد مداها المعلن البالغ 640 كم. مع وجود خزان وقود إضافي، ويمكن زيادة النطاق إلى 790 كم، وهو عامل مهم للعديد من الشركات العاملة الروسية والعالمية. وتعمل الديناميكيات الهوائية المحسّنة للشفرات الدوارة الرئيسية والذيل الجديدة على تحسين خصائص الطيران بشكل عام، وزيادة وزن الإقلاع إلى 3800 كجم وتقليل مستويات الضوضاء في كل من المقصورة وخارج الطائرة. كما تم تجهيز Ansat-M أيضاً بذيل محسّن وإضاءة جديدة وأنظمة تهوية وتكييف، زادت نسبة المواد المركبة في النموذج الجديد من 15% إلى 35%، مما يسمح لطائرة هليكوبتر أخف وزناً بخصائص طيران محسنة.