"رُوَّاد" تمول 70 مشروعاً بقيمة 22.2 مليون درهم

الشارقة(وام)

بلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوَّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 70 مشروعاً بقيمة تمويل 22.2 مليون درهم، بحسب حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة "رُوَّاد". واضاف المحمود أن 49 مشروعاً حصلت على تمويل مباشر من المؤسسة بإجمالي 11 مليون درهم بينما تم تمويل 21 مشروعاً من خلال مصرف الشارقة الإسلامي بإجمالي 11.2 مليون درهم. وضمن نتائج التقرير النصف السنوي لإنجازات المؤسسة للعام 2021 أشار المحمود إلى انضمام 118 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بعدد 71 مشروعاً عضواً في نفس الفترة من العام 2020 بنسبة نمو بلغت 66.2 بالمائة . وأوضح مدير مؤسسة "رُوَّاد" أن المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية توزعت وفق نشاط المشروع إلى 58 مشروعاً عاملاً في قطاع أنشطة الأغذية والضيافة والمطاعم وهو ما يمثل 49.1 بالمائة من إجمالي المشاريع الأعضاء فيما جاءت 8 مشاريع في مجال نشاط مراكز التجميل والصالونات و7 مشاريع في مجال صيانة وغسيل السيارات والعناية بها و6 مشاريع في أنشطة تجارة الطيب والعطور والزهور والنباتات الطبيعية و6 مشاريع أيضاً في نشاط تأجير الملاعب الرياضية. لافتا الى أن المشاريع الأخرى جاءت في أنشطة تجارية ومجالات خدمية أخرى. وقال المحمود أن النصف الأول من 2021 شهد تجديد عضوية 87 مشروعاً مقارنة بعدد 41 مشروعاً مجدداً في ذات الفترة من العام الماضي بفارق 46 مشروعاً وبما يمثل نسبة نمو بلغت 112.2 بالمائة بينما حصل 18 عضواً على الموافقة لتمديد العضوية للسنة الرابعة أو الخامسة مقارنة بعدد 10 مشاريع في النصف الأول من العام الماضي. وأضاف أن الاستشارات المقدمة لرواد الأعمال خلال الفترة بلغت 29 استشارة فيما تلقت المؤسسة طلبات للحصول على خدمات الدعم من 188 مشروعاً بينما تم تنفيذ 54 زيارة ميدانية للمشاريع لأغراض المتابعة الدورية لها. وقال سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة للوقوف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال الإماراتيون لضمان استمراريتها خلال هذه الظروف الصعبة وتطوير الخدمات المقدمة لهم في مجالات التمويل والاستشارات والتدريب وتوفير المزيد من الحوافز والتسهيلات ورفدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة الى جانب المبادرات والمشاريع والبرامج الأخرى التي تعزز من تواجدهم ونجاحهم في السوق. وأشاد السويدي بجهود حكومة الشارقة في دعم المشاريع الريادية للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشيراً إلى جهود وإنجازات مؤسسة "رُوَّاد" في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الإمارة تتوافق مع هذه التوجهات والتطلعات الحكومية.