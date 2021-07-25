«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل حول مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية

دبي(وام)

افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي افتراضياً ورشة العمل الدولية الثالثة الخاصة بالدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط»، التي تنظمها الهيئة بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدني أن أرحب بكم في ورشة العمل الدولية الثالثة الخاصة بالدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية»ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط"، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأميركية، والتي يستضيفها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لتشجيع الشباب على ابتكار تصاميم للمنازل الذكية والمستدامة التي تستخدم الطاقة الشمسية، وتتناسب مع البيئة الثقافية والاجتماعية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن الدورة الثانية من المسابقة تكتسب أهمية بالغة لتزامنها مع إكسبو 2020 دبي واستعداد دبي لاستضافة استثنائية وتاريخية لهذا الحدث العالمي الضخم الذي تستقبل معه دبي وفود 192 دولة، كما تتزامن مع عام الخمسين حيث تتضافر الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات، ودعم رؤية القيادة الرشيدة للخمسين سنة المقبلة. وتأتي هذه الدورة لتعزز النجاحات الكبيرة التي حققتها الدورة الأولى من المسابقة ونظمتها الهيئة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في نوفمبر 2018 ، حيث استقطبت أكثر من 600 طالب وأكاديمي من 54 جنسية ضمن 15 فريقاً من 28 جامعة في 11 دولة حول العالم، وتم تخصيص مساحة تزيد عن 60 ألف متر مربع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تم اختياره لتنظيم هذه الفعالية المهمة كونه أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، ويدعم جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.