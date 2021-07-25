شراكة بين "اتصالات" و"يل الشرق الأوسط" لتزويد حلول الأقفال الذكية للأبواب

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت "اتصالات" أمس عن شراكة جديدة مع "يل الشرق الأوسط" لتزويد الأقفال الذكية للأبواب وملحقاتها والباقات الخاصة بها إسهاماً في تأمين راحة البال للعملاء والدخول الذكي بلا مفتاح إلى منازلهم. وتقدم "اتصالات" هذه الخدمات عبر خطط دفع مرنة تضم ميزة الدعم ما بعد البيع وكفالة لمدة عام من شركة "يل"، حيث تدير "اتصالات" تجربة العميل في اختيار المنتج المناسب له وفقاً لاحتياجاته. وفي حين تقدم شركة "يل" تركيب الأقفال الذكية والملحقات بتكلفة إضافية، يتم إعفاء عملاء "اتصالات" من رسوم التركيب. و قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "تلتزم 'اتصالات' بتطوير وتوفير منظومة متكاملة من خدمات المنزل الذكي سعياً لإثراء تجارب العملاء في تقنية إنترنت الأشياء وتعزيز مستويات الراحة والأمن والتحكم الذكي في منازلهم. وتشكل هذه الشراكة مع 'يل الشرق الأوسط' خطوة هامة في توسيع محفظة الخدمات الذكية التي نوفرها للعملاء ولتمكينهم من إدارة الدخول إلى منازلهم عبر الهاتف الذكي ومن أي مكان في العالم." من جانبه، أفاد أحمد أستل، نائب الرئيس التنفيذي في "يل الشرق الأوسط": "يثق الملايين من العملاء حول العالم بالخدمات التي تقدمها 'يل' ونحن ملتزمون بتطوير نطاق أعمالنا من خلال الشراكات المثمرة مع الشركاء الموثوقين مثل 'اتصالات' لتزويد العملاء بالخدمات والتجارب الآمنة والذكية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة."