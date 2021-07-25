وفد إماراتي يزور السعودية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال

أبوظبي(وام) استقبل معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وفداً رسمياً من دولة الإمارات برئاسة معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك خلال زيارة إلى المملكة في الفترة من 13 إلى 14 يوليو 2021. وتأتي الزيارة ضمن إطار تعزيز جهود الإمارات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من تجربة المملكة الناجحة وتبادل الخبرات والتجارب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة، علاوة على التعاون الوثيق وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. وشهد اللقاء حضوراً من الجانب السعودي، ضمّ كل من: معالي أيمن بن محمد السياري نائب محافظ البنك المركزي السعودي، وممثلي بعض الجهات الحكومية في المملكة. وقال معالي وزير دولة: «إن زيارة وفد رفيع المستوى من الخبراء من دولة الإمارات يأتي في إطار التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات ضمن إطار التواصل الفعال مع الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة».