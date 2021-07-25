«دانة غاز» تفوز بدعوى تحكيم بيع أصولها في قطاع النفط بمصر

الشارقة(الاتحاد)

أعلنت «دانة غاز عن صدور قرار لصالحها بتاريخ 19 يوليو 2021 من محكمة لندن للتحكيم الدولي في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، بخصوص اتفاقية البيع والشراء والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.

وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول بمجملها، وحكمت المحكمة لصالح شركة دانة الغاز في قرارها الصادر، والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كافة النقاط الرئيسية بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء.

وكانت دانة غاز قد أعلنت سابقاً بتاريخ 22 أبريل 2021 عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر إلى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، بعدما تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، والذي توافق يوم الأربعاء 14 أبريل 2021. وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها. وقد قدمت آي.بي.آر الوسطاني للبترول طلباً للتحكيم تطعن بموجبه في حق شركة دانة غاز مصر بإلغاء اتفاقية البيع. وبموجب قرار هيئة التحكيم، ستواصل دانة غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز بما يحقق مصلحة مساهميها والشعب المصري.



وتتمتع شركة دانة بسجل حافل من الإنجازات في مصر على مدار الـ 14 عاماً الماضية لتصبح خامس أكبر منتج للغاز في مصر. وتنتج الشركة حاليًا 30.000 برميل نفط يومياً من 14 منطقة تطويرية برية. وتتطلع الشركة إلى تحقيق أكبر مردود من أصولها البرية المنتجة مع تركيز اهتمامها أيضاً على اختبار الإمكانات الهائلة لمنطقة الامتياز البحرية الخاصة بها. والتي من المقدر أن تحتوي على أكثر من 20 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز، حيث تخطط الشركة لحفر بئر استكشافية في الربع الأول من عام 2022 في حال توفر المواد طويلة الأمد والمعدات اللازمة لذلك.



وقد بلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها دانة غاز في مصر نحو 23 مليون دولار خلال الربع الأول 2021، وارتفعت قيمة هذه الدفعات خلال الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 75 مليون دولار عقب إلغاء اتفاقية البيع والشراء. وبذلك تكون دانة غاز قد تسلمت دفعات نقدية بقيمة 98 مليون دولار في مصر خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020، مما يمثّل زيادة بنسبة 128%. وسيترتب على ذلك انخفاض كبير في مستحقات الشركة البالغة 131 مليون دولار في نهاية الربع الأول. وسوف تدعم دانة غاز مصر تعزيز ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية خلال الربع الثاني 2021 والسنوات القادمة. كما سيتم عكس جزءاً من المخصصات التي قيدتها الشركة في عام 2020، وذلك ضمن نتائج الربع الثاني 2021 بعدما قررت الشركة الاحتفاظ بهذه الأصول.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة»دانة غاز«: »نحن سعداء بفوز الشركة في هذه الدعوى ونثمّن عالياً سرعة المحكمة في بت حكمها النهائي، الذي أكد أحقية دانة غاز في قرارها، وبما يتماشى مع حقوقها التقاعدية، بخصوص إلغاء اتفاقية البيع والشراء. وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بالاحتفاظ بالأصول والاستمرار في إدارتها وتشغيلها بهدف تحقيق أفضل مردود ممكن للمساهمين وأصحاب المصالح بشكل عام. ونحن ملتزمون بمواصلة تشغيل أصولنا البرية وفقاً لأعلى معايير وممارسات السلامة والتشغيل، مع التركيز على اكتشاف الإمكانات الهائلة لمنطقة الامتياز البحري في القطاع السادس، حيث تبذل الشركة جهوداً واسعة لحفر بئر استكشافية في أقرب وقت ممكن".