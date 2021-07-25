«أبوظبي للمقيمين» يختار HUB71 للحصول على التأشيرة الذهبية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن اختيارها من قبل مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية كمؤسسة مخوّلة تزكية المواهب الاستثنائية في مجال التكنولوجيا للحصول على التأشيرة الذهبية الخاصة برواد الأعمال من أبوظبي.

وستتولى Hub71 تقييم الطلبات وإصدار رسائل التزكية لرواد الأعمال الموهوبين في مجال التكنولوجيا ليتمكنوا من نيل التأشيرة الذهبية، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وما إن يحصل رواد الأعمال على رسالة تزكية من Hub71، ستردّ دائرة التنمية الاقتصادية والهيئة على الاستفسارات المتعلقة بالموافقة النهائية على التأشيرة الذهبية لرواد الأعمال وإصدارها.

يشار إلى أنّ هذه التأشيرة الذهبية صالحة لمدة خمس سنوات، وتمكّن رواد الأعمال الأجانب والمقيمين في الإمارات من الحصول على إقامة طويلة الأمد لبناء وتوسيع نطاق الحلول التقنية المبتكرة. وسيحصل على التأشيرة أيضاً كلّ من الزوجة والأطفال، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين العاملين مع رائد الأعمال، بحيث يتاح لهم جميعاً العيش والعمل والدراسة في سوق حيوي دون الحاجة إلى كفيل مواطن.

ويعدّ الابتكار وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة من الأولويات بالنسبة الى دولة الإمارات وهي تندرج في إطار طموحاتها الرامية الى إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بما يتماشى مع خطة مئوية الإمارات 2071. وستتولى Hub71 مراجعة الطلبات المقدمة من رواد الأعمال العاملين في مجموعة متنوعة من قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وقال إبراهيم عجمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71 ورئيس المشاريع والنموّ في شركة مبادلة للاستثمار: «نفتخر بكوننا إحدى المؤسسات البارزة في الإمارات التي عُهدت إليها مهمة مراجعة ودعم طلبات المتخصصين الموهوبين في مجال التكنولوجيا للحصول على التأشيرة الذهبية الخاصة برواد الأعمال. ويعد ذلك دليلاً إضافياً على مصداقيتنا كمنظومة تكنولوجية تقود مسيرة تعزيز ريادة الأعمال.

وأضاف:» إمارة أبوظبي تقدّم لرواد الأعمال البنية التحتية اللازمة وما يحتاجون إليه من موارد ودعم من القطاعين العام والخاص لتمكين المؤسسين من النجاح في سوق متنامٍ يمثّل الابتكار فيه دوراً محورياً بالنسبة إلى مستقبلها على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، ندعو صنّاع التغيير في مجتمعنا المحلي والدولي من أصحاب الأفكار النيّرة والرؤى الجريئة للنهوض بالقطاعات ذات الأهمية الوطنية، وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا وكذلك الاستفادة من فرص النمو التي تتيحها الإمارات.

المؤهلات المطلوبة للحصول على التأشيرة الذهبية لرواد الأعمال

يجب أن يملك رائد الأعمال مشروعاً ناجحاً في الإمارات بقيمة لا تقلّ عن 500 ألف درهم. ويجب أن يكون للمشروع علاقة بقطاعات اقتصادية محددة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصحة، والصناعات الطبية والصيدلية، والسياحة، والزراعة وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والطيران والدفاع، والبتروكيماويات، والصناعة والتعليم. وبالنسبة إلى رواد الأعمال الذين تركز مشاريعهم على قطاعات أخرى، يمكن لHub71 دعم طلباتهم كمؤسسة معتمدة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية لرواد الأعمال، يرجى زيارة الموقع: https://www.hub71.com/golden-visa/.

لمزيد من المعلومات حول مكتب أبوظبي للمقيمين، يرجى زيارة الموقع: https://adro.gov.ae/.