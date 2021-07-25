%75 نمو التجارة بين الإمارات والبحرين

المنامة(الاتحاد)

ارتفعت التجارة غير النفطية بين الإمارات والبحرين بنسبة 75% على الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة بين الإمارات والبحرين 672 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يمثل حوالي 40% من تجارة البحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.

وتصدرت التجارة مع المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات والواردات بين المملكتين 781 مليون دولار خلال الربع الثاني، وبلغت التجارة بين البحرين وعمان 141 مليون دولار أميركي، وتلتها التجارة مع الكويت التي وصلت إلى 99 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من 2021.

وأظهرت البيانات أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بلغت قيمتها الإجمالية 1.69 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021، مسجلة زيادة بنسبة 38% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وكانت التجارة الدولية قد تعثرت في الربع الثاني من عام 2020، حيث تسببت عمليات الإغلاق في إغلاق الحدود وتعطيل سلاسل التوريد بشكل كبير.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من عام 2021 حوالي 3.45 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.88 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية: نحن سعداء للغاية برؤية التجارة غير النفطية بين الإمارات والبحرين تنتعش بقوة، حيث تعطي هذه البيانات مؤشراً واضحاً على استعدادنا للنمو وسعينا للاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية التي شكلتها الجائحة.