6388 مبايعة عقارية في دبي بقيمة 14.79 مليار درهم خلال يونيو

دبي(الاتحاد)

بلغت قيمة المبايعات العقارية في دبي خلال يونيو الماضي 14.79 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى للمبايعات في ثماني سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر من العام 2013، وذلك حسب بيانات النسخة السادسة عشر من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وبلغ إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال ذات الفترة 6388 مبايعة، ليحقق بذلك يونيو 2021 نمواً بنسبة 44.33% من حيث عدد المبايعات و33.2% من حيث قيمتها، وذلك مقارنة بشهر مايو 2021.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في يونيو 2021 سجل 1.07 نقطة بسعر 1.009.593 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.088 نقطة بسعر 904.920 درهماً. وسجل المؤشر الشهري للفلل/ التاون هاوس 1.013 نقطة بسعر 1.822.343 درهماً. ومن جهته سجل المؤشر الربعي العام في الربع الثاني من العام الجاري 1.118 نقطة بسعر 1.023.552 درهماً، في حين سجل المؤشر الربعي للشقق 1.118 نقطة بسعر 927.442 درهماً، وسجل المؤشر الربعي للفلل/تاون هاوي 1.076 نقطة بسعر 1.880.153 درهماً.

و ساهمت النتائج المحققة في يونيو 2021، بالإضافة إلى عدد المبايعات التي تم تحقيقها في شهري أبريل ومايو الفائتين، والتي بلغت 4.824، و4.426 على التوالي، في تحقيق أداء مميز جداً للربع الثاني من العام الجاري، والذي يعتبر الأعلى على أساس ربعي من حيث عدد المبايعات منذ الربع الرابع من عام 2013، إذ بلغ إجمالي عدد المبايعات 15.638 مبايعة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 36.86 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33.26% من حيث عدد المبايعات، و46.76% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول 2021.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد المبايعات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021، وصلت إلى 27.373 مبايعة، بقيمة 61.97 مليار درهم، في حين شهد العام 2020 بأكمله تسجيل 35.041 مبايعة عقارية بقيمة 71.87 مليار درهم، وهو الامر الذي يؤكد على استدامة وتيرة النمو العالية في أداء القطاع العقاري خلال العام 2021.

وعند التمعّن بالنتائج المحققة خلال يونيو 2021 والربع الثاني بشكل عام، ومقارنتها بفترات مماثلة من العامين 2019، و2020، فإننا نستنتج أن السوق العقاري في دبي شهد نمواً كبيراً، واستطاع أن يجعل من جائحة كوفيد-19 عاملاً مسرّعاً، ساهم في تسريع وتيرة النمو للقطاع العقاري في الإمارة.