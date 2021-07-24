%75 زيادة الطلب على الشحن البحري في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت معدلات الطلب على خدمات الشحن البحري في الإمارات لمستويات غير مسبوقة منذ بداية «الجائحة»، بحسب خبراء بقطاع الشحن البحري الذين أكدوا زيادة معدلات الشحن بنسبة تتراوح بين %50 و%100 خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع هؤلاء الزيادة الهائلة في الطلب إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية وبدء وصول الشحنات الخاصة بمعرض «إكسبو دبي»، فضلاً عن تسارع وتيرة التعافي من «الجائحة».

أحمد عبدالرزاق

تعاف سريع

وقال أحمد عبدالرزاق، مدير عام شركة مالترانس للشحن، لـ «الاتحاد» إن الطلب على خدمات الشحن البحري في الإمارات ارتفع على نحو غير مسبوق منذ بداية الجائحة مدفوعاً بعودة الأنشطة الاقتصادية والتعافي السريع من تداعيات الجائحة.

وأضاف عبدالرزاق، أن نسبة الارتفاع في الطلب على خدمات الشحن البحري وصلت إلى نحو 100% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار عبدالرزاق، إلى أن الزيادة في الطلب على خدمات الشحن البحري في الإمارات جاءت مصحوبة بزيادة كبيرة في الأسعار، حيث ارتفع سعر نقل الحاوية قياس 40 قدما من الصين إلى ميناء جبل علي في الإمارات من 2000 درهم إلى نحو 4000 درهم. وتوقع استمرار تحسن الطلب في قطاع الشحن البحري في الإمارات خلال النصف الثاني من العام 2021 نتيجة تسارع وصول الشحنات الخاصة بمعرض إكسبو دبي وتسارع وتيرة تعافي القطاعات الاقتصادية.

هاريش ديفناني

أعلى مستوى

من جانبه، قال هاريش ديفناني، المدير الإداري لشركة دايز للشحن إن مستويات الطلب على خدمات الشحن بلغت مستويات قياسية بعد نحو 18 شهرا من بداية جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن نسبة ارتفاع الأسعار بلغت نحو 70% نتيجة زيادة الطلب وتضافر العديد من العوامل الأخرى مثل نقص عدد الحاويات الفارغة المتوافرة، وتقلص مساحات الشحن على البواخر.

وعالمياً تضاعف مؤشر بورصة البلطيق في لندن للشحن البحري، الذي يرصد بالتعاون مع مجموعة فرايتوس في هونج كونج أسعار نقل حاويات الـ40 قدماً عبر 12 خطاً بحرياً رئيساً، أكثر من ثلاث مرات خلال عام ليصل إلى نحو سبعة آلاف دولار لنقل حاوية من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بمستويات الطلب على خدمات الشحن البحري في الإمارات، قال ديفناني، إن الطلب زاد بنسب تزيد عن 50% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع تدريجي

وتوقع ديفناني، استمرار الارتفاع التدريجي في الطلب على الشحن البحري، مع عودة التوازن النسبي للأسعار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

زيادة مستمرة

من ناحيته، قال تشين أوليفا المدير التنفيذي لشركة «بريدج جلوبال كارجو سيرفيسيز» إن تكلفة نقل الحاويات زادت بنسبة كبيرة على المستوى العالمي منذ بداية العام الحالي نتيجة تضافر العديد من العوامل منها بدء التعافي السريع من تداعيات كورونا وعدم توافر المساحات والحجوزات على بواخر الشحن. ونوه بأن مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري في الإمارات تشهد زيادة مستمرة بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية في الدولة والتعافي السريع للقطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن سعر نقل الحاويات لا يعتمد على معدلات الطلب، بل أيضا على قدرة شركات الشحن على توفير الحجوزات وتلبية الطلبات. وقال إنه في حال استمرار الطلب مع ثبات المساحات المتوافرة على متن سفن الشحن فمن الممكن أن تسجل الأسعار قمة جديدة. وعالمياً تعتبر الحاويات العصب الرئيس لتشغيل بواخر الحاويات وتمتلك شركات الشحن ما يقرب من نصف الحاويات في العالم، والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات.