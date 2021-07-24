5 خطوات تضمن لكم سفراً سعيداً بالصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتدفق تساؤلات كثيرة حول إجراءات السفر مع ارتفاع الطلب للسفر بالصيف الجاري، فهي تختلف باختلاف الوجهات وتتغير حسب الظروف الصحية، فشركات الطيران ووكالات السفر تؤكد ضرورة اتباع عدد من الإجراءات والخطوات لضمان إجازة سفر سعيدة ومن غير معوقات.

5 خطوات رئيسية وإجراءات يجب التأكد منها وتجهيزها قبل السفر وعند العودة، وتتمثل تلك الخطوات أولاً في اختيار الوجهة المناسبة التي لا توجد فيها قيود سفر أو إغلاقات لمرافق سياحية وحدائق حتى تكون رحلة مريحة وآمنة.

الخطوة الثانية تتمثل في التأكد من إجراءات الدخول للوجهة المطلوبة من متطلبات الفحص والتطعيمات المعتمدة حيث تختلف المتطلبات باختلاف الدول، إلى معرفة متطلبات شركات الطيران التي تم الحجز عليها والمطارات التي سيتم المغادرة منها، فضلا عن ضرورة طباعة شهادات التطعيم والفحوصات لضمان تجربة سلسة في المطارات.

أما الخطوة الثالثة فتتمثل في التأكد من توفر التأمين الصحي لكوفيد- 19 عند الحجز، حيث توفره الناقلات الوطنية تلقائياً للمسافرين عند حجز تذاكرهم ولكن في حال الحجز عند شركات طيران أخرى فمن الضروري التأكد من الحصول علي ذلك التأمين لأهميته في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالخطوة الرابعة، فتتمثل باختيار الفنادق التي تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال حصولها على شهادات السفر الآمن وتوفر إمكانية توفير فحوصات كورونا فيها للنزلاء إلى جانب توفر تأمين علاج كوفيد 19 في حال الإصابة به.

وبالنسبة للخطوة الخامسة، ضرورة التأكد عند العودة من متطلبات التي تطلبها المطارات التي سيتم العودة من خلالها إلى جانب متطلبات الدخول إلى مطارات الدولة من فحوص وغيرها.

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا للعطلات»، «يجب عند السفر لضمان تجربة سلسة خالية من المعوقات التأكد من اختيار الوجهة المناسبة التي لا تفرض قيوداً واغلاقات على الأماكن العامة والمرافق السياحية ومرافق الأطفال وغيرها، إلى جانب التأكد من متطلبات الوجهة المطلوبة من فحوص وشهادات تطعيم معتمدة من تلك الوجهة حيث بعض الدول لا تقبل نوعيات معينة من التطعيمات ودول أخرى تقبلها».

ويضيف «من الضروري جدا التأكد من أن الفنادق التي يتم حجزها توفر خدمات ونفقات علاج كورونا في حال الإصابة وتطبق معايير الصحة والسلامة وتوفر كافة الخدمات للنزلاء إلى جانب توفر خدمة القيام بفحوص كورونا للنزلاء في مرافقها حتى لا يضطر المسافر الذهاب والبحث عن مراكز معتمدة لفحص كورونا، لا سيما قبل السفر».

ويشير الكعبي إلى ضرورة التأكد من توفير التأمين الصحي كوفيد 19 عند الحجز.

ويقول «التأكد من متطلبات السفر كاملة للذهاب والعودة من خلال متطلبات سفر شركات الطيران والمطارات والوجهات المطلوبة والفئات العمرية التي يُطلب منها إجراء الفحوص حيث تختلف باختلاف الوجهات والمطارات».

وفي نفس السياق، يؤكد علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة على ضرورة التأكد من شركة السياحة والسفر أو شركة الطيران من جميع متطلبات السفر للمغادرة والعودة ومن الوجهة التي تم اختيارها.

ويشير إلى أن أهم الخطوات هو التأكد من عدم فرض الوجهة المطلوبة قيود واغلاقات عامة ومعرفة متطلبات الوجهة والمطارات وشركات الطيران من فحوصات وشهادات تطعيم وغيرها واختيار الفنادق التي تطبق إجراءات السلامة وتوفر خدمات فحص كورونا للنزلاء، فضلا عن معرفة متطلبات العودة من السفر.

وبحسب الاتحاد للطيران، فإنها أكدت مؤخرا أنه ينبغي الحصول على نتيجة مسحة أنف سلبية في غضون 72 ساعة من موعد الرحلة، مع إبراز شهادة طبية تثبت ذلك. بعض الدول تطلب شروطًا إضافية، وتوصي الشركة بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت باستخدام خدمة معتمد للسف حيث أطلقت مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار، ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار، حيث للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

وأكدت الناقلة ضرورة تسليم الأمتعة قبل الوقت المحدد، وذلك قبل ساعة من موعد المغادرة للدرجة السياحية وقبل 45 دقيقة للدرجات الممتازة، وجميع تذاكر الاتحاد توفر تأمينًا صحيًا ضد كوفيد وتسري صلاحيته على مدار 31 يومًا من اليوم الأول للرحلة.

وأشارت أن الوجهات الخمس الأكثر طلبًا للسفر من أبوظبي استنادًا على رحلات يونيو وحجوزات يوليو ولغاية سبتمبر هي القاهرة، ماليه، نيويورك، تورونتو وشيكاغو، أما الوجهات الخمس الأكثر سفرًا إلى أبوظبي هي القاهرة، ماليه، لندن، نيويورك وفرانكفورت، وقامت الاتحاد بإطلاق عدد من الوجهات الجديدة الموسمية لتغطي فترة الصيف. وتقوم بمراجعة شبكة وجهاتها باستمرار وستعمل على زيادة عدد الرحلات تماشيًا مع الطلب.

وبحسب الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، سيحتاج المسافرون إلى إجراء اختبارات COVID‑19 PCR فقط إذا تم طلب ذلك من قبل الدولة التي يسافرون إليها، وتؤكد ضرورة التحقق من متطلبات البلد الذي يتم السفر إليها حيث تتغير لوائح السفر بشكل متكرر، وأشار إلى أنه قد يحتاج المسافرون إلى إجراء اختبار COVID‑19 PCR قبل المغادرة أو نوع آخر معين من اختبارات COVID‑19 كما تحدده الوجهات المطلوبة.

وأشارت الناقلة إلى المتطلبات لجميع المسافرين القادمين إلى دبي حيث يجب على جميع المسافرين الذين يسافرون إلى دبي من أي بلد (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أن يحملوا شهادة اختبار COVID 19 PCR سلبية لإجراء اختبار لم يتم إجراؤه قبل أكثر من 72 ساعة من المغادرة، باستثناء السفر من أفغانستان بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا، ويجب أن تكون الشهادة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). شهادات الاختبار الأخرى بما في ذلك اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات المنزلية غير مقبولة في دبي. ويتعين على المسافرين تقديم شهادة رسمية مطبوعة باللغة الإنجليزية أو العربية عند إنجاز إجراءات السفر حيث لا يتم قبول الرسائل النصية القصيرة والشهادات الرقمية. وتقبل شهادات اختبار PCR المقدمة بلغات أخرى إذا كان من الممكن التحقق من صحتها في المحطة الأصلية.

ويجب إصدار شهادات اختبار COVID‑19 PCR من قبل منشأة معتمدة في بلد مغادرة الركاب، حيث إن الشهادات التي تم تقديمها بالفعل للسفر إلى وجهة أخرى لا يمكن استخدامها لإعادة الدخول حتى لو كانت لا تزال ضمن فترة الصلاحية.

بالنسبة للمسافرين القادمين من بلدان معنية، من الضروري أن يشتمل تقرير COVID‑19 PCR على رمز الاستجابة السريعة QR مرتبط بالتقرير الأصلي لأغراض التحقق. ويجب تقديم رمز الاستجابة السريعة QR عند إنجاز إجراءات السفر ولممثلي هيئة الصحة بدبي (DHA) عند الوصول إلى مطارات دبي وهي بنجلاديش والهند وجمهورية باكستان الإسلامية والسودان وسريلانكا ولبنان ومصر وإثيوبيا، وسيُطلب من المسافرين القادمين إلى دبي من بلدان معينة إجراء اختبار COVID‑19 PCR آخر عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي.