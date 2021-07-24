%20 حصة «الخرسانة مسبقة الصنع» من سوق الإنشاءات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تتزايد أهمية «الخرسانة المسبقة الصنع» بقطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد الأكثر تطوراً على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال.

وقال عبدالرزاق الدجاني، المدير التنفيذي لمجموعة شركات «إكسترا مكس»: إن الخرسانة مسبقة الصنع تستحوذ على 20% من إجمالي العمليات بقطاع الإنشاءات الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدجاني، أن الخرسانة المسبقة الصنع تختصر 20% من الوقت، و30% من العمالة، و10% من إجمالي التكاليف، لافتاً إلى أنها تعد من أهم المنتجات التي ستشكل مستقبل صناعة الخرسانة، لا سيما أنها ترفع من جودة المنتج النهائي بالمقارنة مع الخرسانة الجاهزة.

عبدالرزاق الدجاني

طفرة عمرانية

ولفت إلى أن منتجات الخرسانة المسبقة الصنع استفادت بشكل كبير من الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها إمارة أبوظبي حيث تتسارع عمليات التشييد والبناء.

وقال إن إمارة أبوظبي تتميز بأن معظم سكانها من الشباب، وهو الأمر الذي يغذي الطلب على جميع القطاعات التي يأتي في مقدمتها المساكن والمدارس والبنية التحتية.

ونوه الدجاني إلى أن الطلب على قطاع الإنشاءات بدأ في التحسن التدريجي منذ بداية العام الحالي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، متوقعاً استمرار التحسن التدريجي في الطلب وزيادته بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

وأشار إلى تسارع وتيرة تسعير المشاريع الجديدة في أبوظبي، وهو الأمر يبشر بارتفاعات مقبلة بمستويات الطلب، لافتاً إلى العديد من العوامل المتضافرة التي من شأنها تحسن أداء قطاع الإنشاءات خلال المرحلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط والتشريعات الجديدة المحفزة للاستثمار.

وقال إن القطاع الحكومي من أبرز القطاعات المساهمة في انتعاش قطاع الإنشاءات، كما ينشط دور القطاع الخاص تدريجياً على هذا الصعيد.

الأبرز عالمياً

وأكد الدجاني أن قطاع الخرسانة الجاهزة والمسبقة الصنع في الإمارات تعد الأبرز عالمياً نظراً لوجود مشاريع فائقة التطور والخصوصية، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً مستمراً للتطوير لمواكبة هذه المتطلبات.

وأوضح أن تم تنفيذ مشاريع في السوق المحلية بدرجة صلابة فائقة بلغت 120 نيوتن/ مليمتر وهي درجة صلابة فائقة تمثل تحدي للشركة التي وردت خرسانة جاهزة بدرجة صلابة نهائية بلغت 158 نيوتن/المليمتر.

وقال إن الإمارات لديها آفاق واعدة للتطور في المجال الصناعي نتيجة تطور البنية التحتية والتشريعات الجاذبة للاستثمارات، وقبل ذلك الرؤية الحكومية التي تمهد الطريق لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد أن الإمارات من الدول المعدودة على المستوى العالمي التي حققت التوازن المطلوب المتطلبات الصحية في جائحة كورونا والمتطلبات الاقتصادية المتمثلة في أهمية عودة النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى نجاح حملة التطعيم لعبت دوراً بارزاً على هذا الصعيد.

توسعات مستمرة

وخلال جولة تفقدية أجرتها الاتحاد في مصنع «إكسترا مكس»، قال الديجاني إن المصنع تم تأسيسه في العام 2005 لخدمة قطاع المقاولات والإنشاءات حيث كانت البداية بإنشاء مصنع الخرسانة الجاهزة في منطقة المصفح، وفي خطوة تالية تم تأسيس مصنع للخرسانة مسبقة الصنع في مدينة خليفة الصناعية «أيكاد» عام 2010، وبعدها تم البدء في تصنيع «الخرسانة الخلوية»، و«الخرسانة ذات الألياف الزجاجية».

ولفت إلى أن المصنع الذي يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع يعد في أيكاد يعد أحدى أكبر المنشآت الصناعية ويخدم قطاعات الإنشاءات ويضم المصنع نحو 1500 موظف، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات المصنع تبلغ نحو 250 مليون درهم.

الطاقة الاستيعابة للمصنع

-اكسترا ميكس للحلول الخرسانيه: XCS

الطاقة الاستيعابية للشركة ما يقارب 125000 م 3 بالشهر موزعة في عدة فروع لتغطي معظم مناطق أبوظبي

- اكسترا ميكس العالمية للخرسانة مسبقة الصنع XIP

حيث إن الخرسانة مسبقة الصنع سعتها الإنتاجية في الشهر 9620 متراً مكعباً، والأسقف

المسبقة الصنع قدرته الإنتاجية في الشهر 4160 متراً مكعباً والمجموع هو 13780 متراً

مكعباً شهرياً.

ت. اكسترا ميكس للصناعات الإسمنتية XCP

يمكن لمصانع الشركة في العين إنتاج ما يصل إلى 16 مليوناً من طابوق البناء أو حالي 1.2 مليون متر مربع سنوياً من بلاط الأرصفة «الانترلوك».

أهمية صناعة «الخرسانة»

تعد الخرسانة الجاهزة من أهم مواد البناء في العصر الحديث خصوصاً مع تدعيمها بالحديد لتصبح خرسانة مسلحة وتعود أهميتها لسهولة تشكيلها وإمكانية تنفيذها بعمالة مدربة بدون تعقيد.

وتعد أكثر أنواع الخرسانة المتعارف عليها، حيث تشكل ما يقارب 70 % من جميع أنواع الخرسانة المنتجة.

وتعد الخرسانة المسبقة الصنع من أهم المنتجات لمستقبل صناعة الخرسانة، حيث إنها توفر بكلف العمالة وترفع من جودة المنتج النهائي بالمقارنة مع الخرسانة الجاهزة.