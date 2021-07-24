مطار برلين الجديد يستقبل 50 ألف مسافر في يوم واحد لأول مرة

برلين (د ب أ)

استقبل مطار برلين الجديد لأول مرة 50 ألف مسافر في يوم واحد. وقال المدير التنفيذي للمطار إنجلبرت لوتكه دالدروب أمس السبت: «الاتجاه الإيجابي في الأسابيع الماضية مستمر بشكل واضح خلال العطلات...

هناك مزاج عطلات يسود في مطارنا».

ووفقاً للمطار، سافر أكثر من 51 ألف مسافر عبر مطار برلين الدولي الجديد الجمعة. وفي العام الماضي، كان يسافر عبر المطار حوالي 30 ألف مسافر في أيام السفر العادية.

ومع ذلك، فإن الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك التي كان يتم تسجيلها قبل جائحة كورونا، فخلال موسم السفر الصيفي في عام 2019، سجلت شركة المطار ما يصل إلى 120 ألف مسافر في مطاري تيجل وشونفيلد ببرلين في أكثر أيامها ازدحاما.

وتم افتتاح مطار برلين الجديد في نهاية أكتوبر 2020، بعد تأخيرات استمرت تسع سنوات، وفي منتصف جائحة كورونا، ما تسبب في انخفاض أعداد المسافرين بشكل كبير.