ادخار الأفراد في الإمارات ينمو 25% خلال «الجائحة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع رصيد حسابات الادخار والتوفير لدى البنوك العاملة في الإمارات بقيمة 36.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 25.4% خلال فترة الجائحة، وذلك رغم انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات هي الأدنى في تاريخها، ما يعتبر مؤشراً على هيمنة شعور الحيطة والحذر على عملاء البنوك الأفراد منذ شهر مارس 2020.

وزاد الادخار نتيجة لفترات الإغلاق التي شهدتها السوق المحلية منذ بداية الجائحة، اعتباراً من شهر مارس من العام الماضي، الأمر الذي قلص الإنفاق والاستهلاك لعملاء البنوك، وخاصة فيما يتعلق بالسفر والسياحة. وارتفع رصيد حسابات الادخار والتوفير لدى البنوك العاملة بالدولة وهي حسابات تعود عادة للأفراد، إلى 179 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 142.8 مليار درهم بنهاية مارس 2020.

إلى ذلك، تظهر أرصدة الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، انخفاضا لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهي حسابات تعود للشركات أو كبار المستثمرين، غالباً، وذلك نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ما دفع الشركات والمستثمرين خلال الأشهر الماضية إلى توظيف رؤوس أموالهم في الاستثمار، خاصة في أسواق المال التي بدأت تظهر انتعاشاً قوياً منذ مطلع العام الجاري.

وشهدت أسواق الدولة عدة اكتتابات أولية في سوق الأسهم، تمت تغطيتها بعدة أضعاف، خلال فترات قياسية، وأظهرت مؤشرات على وجود شهية قوية لدى المستثمرين، وطلب قوي على الاستثمار في السوق المحلية. ووفقاً البيانات المصرف المركزي، فإن الودائع لأجل (آي التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار) قد انخفضت بنحو 104 مليارات درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها، ليستقر رصيدها عند مستوى 337 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع رصيد كان يبلغ 441 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر مارس 2020.

وأما الودائع المصرفية الأخرى، بما فيها الودائع تحت الطلب، فقد تراجع رصيدها بنحو 33 مليار درهم، لتبلغ 295 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 328 مليار درهم بنهاية مارس 2020، أي خلال فترة الجائحة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فقد زادت قيمة إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات بقيمة 53 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، لتصل إلى 3.182 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2021. وارتفعت القاعدة النقدية إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021، وذلك نتيجة ارتفاع حساب احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية.