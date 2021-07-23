بايدن واثق من إقرار مشروعه للبنية التحتية

شريف عادل (واشنطن)

على الرغم من إعاقة الحزب الجمهوري تمرير مشروعه للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه، مازال الرئيس الأميركي جوزيف بايدن مصراً على الحصول على موافقة ما لا يقل عن عشرة من أعضاء المجلس من الجمهوريين، للوصول إلى الأغلبية المطلوبة لتمريره.

وقال بايدن في حديث متلفز موجه للأميركيين من خلال شبكة سي إن إن الأميركية إنه لا يعبأ بفشل التصويت، مؤكداً إمكانية الوصول إلى اتفاق الأسبوع الحالي. وأضاف «إنه ضروري، وأنا أعني ذلك.. هذا المشروع لن يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف فقط، وإنما سينشط التجارة أيضاً.. هو شيء جيد وأعتقد أننا في طريقنا لإتمامه».

ويوم الأربعاء صوت كل أعضاء الحزب الجمهوري الخمسين لرفض المشروع الذي قدمه للتصويت تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لينتظر الجميع تصويتاً جديداً لم يتم تحديد موعده بعد. ويحتاج الديمقراطيون لموافقة ستين عضواً من أعضاء المجلس المائة لإقرار المبلغ الذي اقترحوه لتجديد البنية التحتية المتهالكة وإنشاء شبكات الإنترنت فائق السرعة. واستضاف بايدن ونائبته كامالا هاريس يوم الخميس مجموعة من رؤساء الشركات وأعضاء النقابات لإجراء مناقشة في البيت الأبيض من أجل حشد الدعم لمشروع قانون البنية التحتية للحزبين. وقال بايدن للصحفيين خلال الاجتماع إن قادة العمل ورجال الأعمال «ليسوا هنا للتفاوض مع بعضهم البعض»، مؤكداً أن النقابات قد أعربت بالفعل عن دعمها لمشروع البنية التحتية الذي يقترحه.

ورغم ظهور العديد من الدلائل على قرب استعادة الاقتصاد الأميركي لنشاطه خلال الشهور الستة التي تلت وصول بايدن للبيت الأبيض، مع إعادة فتح الاقتصاد وتسجيل معدلات نمو مرتفعة واستعادة ملايين الوظائف التي فُقدت، سبَّبَ انتشار متحورات الفيروس، وتحديداً متحور دلتا، كما استمرار ارتفاع معدل التضخم، قلقاً للكثيرين، الأمر الذي يرى بايدن أنه يؤكد الحاجة لإقرار مشروعه للبنية التحتية، للمساهمة في تحفيز الاقتصاد.

وبعد فشل التصويت في مجلس الشيوخ، أصدرت لجنة مكونة من 22 عضواً من ممثلي الحزبين بالكونجرس بياناً أكدت فيه استمرار العمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وأعربت عن تفاؤلها بقرب تحقيق ذلك. ويحاول الحزبان التوصل إلى إتفاق من أجل تخصيص ما يقرب من 580 مليار دولار فوق المخصصات المعتمدة في الكونجرس لتنفيذ مشروعات يطلبها الرئيس الأميركي بتريليونات الدولارات بعد أن وعد بها الناخبين خلال حملته الانتخابية، وتشمل العديد من قضايا التغير المناخي والرعاية الصحية، كما بناء جسور وأنفاق تحتاج إليها البلاد.

وحرص بايدن في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية على التأكيد على حرصه على عدم استخدام أوامره التنفيذية لتمرير مشروعه، مشيراً إلى أهمية أن يتم تمريره بموافقة الحزبين. وقال يوم الخميس «الأمر ليس مفاضلة بين استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة، أو بين مصالح الشركات ومصالح العمال، وإنما هو سباق نحو المستقبل».