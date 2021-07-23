الخزانة الأميركية: صناديق استثمار تشتري سندات لأجل 10 سنوات

واشنطن (رويترز)

كشفت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أول أمس أن مديري كبار الاستثمار اشتروا ما قيمته 23.372 مليار دولار من سندات الخزانة البالغ أجلها عشر سنوات في عطاء عُقد في يوليو مقارنة مع 22.610 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق. واشترى المستثمرون الأجانب، وهم مجموعة رئيسية أخرى من حائزي الدين الحكومي الأميركي، ما قيمته 6.872 مليار دولار من أحدث معروض للأوراق المالية التي أجلها عشر سنوات، مقارنة مع 8.838 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق وفقاً لبيانات تخصيص العطاء.

كما باعت الخزانة الأميركية أوراقاً مالية لأجل عشر سنوات بنحو 44 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي لبنوك وصناديق تقاعد ومتعاملين في السندات بوول ستريت.

وفي عطاءات أخرى، عقدت في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه عطاء بيع سندات العشر سنوات، اشترى مديرون كبار للاستثمار ما قيمته 32.408 مليار دولار من أوراق مالية أجلها ثلاث سنوات، مقارنة مع 28.323 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق. كما اشتروا سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 14.939 مليار دولار مقابل 16.360 مليار دولار في الشهر السابق.