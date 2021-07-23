أندري بوجينسكي: مشروع مشترك إماراتي روسي لتعزيز الطائرات المدنية بالمنطقة

خلفان النقبي (موسكو)

أكد أندري بوجينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Russian Helicopters، أنه تم العام الحالي إنشاء مشروع مشترك مع الإمارات لتعزيز الطائرات الروسية المدنية في الإمارات ودول المنطقة.

وأضاف أن تم مؤخراً توقيع اتفاقية ملزمة لتوقيع عقد تصدير لشحن طائرة هليكوبتر Mi171A2 إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول 15 سبتمبر.

وقال«نأمل أن نصل إلى العقد النهائي ونخطط لشحن المروحية قبل معرض دبي للطيران». وتابع بوجينسكي: بناءً على هذه الشحنة، نخطط لتوسيع شراكتنا في توريد أنواع أخرى من طائرات الهليكوبتر. وفي الوقت نفسه تعمل سلطات الطيران في روسيا والإمارات العربية المتحدة معاً على مختلف الاتفاقيات والصيانة والخدمة.

وأوضح بوجينسكي، أن هنالك مشروعين مهمين يجب تنفيذهما، المشروع الأول هو التفاعل في الاستحواذ على أسهم في مشروع التكنولوجيا المشتركة، والذي يعمل على تطوير طائرتين - مروحية VRT500 الخفيفة وVRT300 UAV. والمشروع الثاني هو مشروعنا المشترك الخاص بالترويج للطائرات الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط، و تم توقيع أول اتفاقية لشحن طائرات Mi171A2 المدنية.

وأضاف بوجينسكي، حول VRT500. أنه في الأول من نوفمبر من العام الماضي 2020، تم توقيع المستندات الملزمة بشأن بيع حصة في الشركة الروسية، وكان لدينا بند في هذا العقد يتعلق بموافقته من قبل لجنة الحكومة الروسية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية. لقد استوفينا هذا البند بنجاح، وفي 30 مايو حصلنا على موافقة اللجنة، وقد تلقينا الاثنين الماضي الشريحة الأولى من حصة الشركة من شركائنا العرب الرسميين الآن. حيث إن مشروع VRT500 قيد التطوير، وفي معرض دبي للطيران 2021 نخطط لتقديم ليس فقط نموذجًا له، ولكن أول نموذج هندسي، وفي نفس الوقت نعمل على بناء نموذج أولي للطيران.

وتشارك الشركة الروسية في فعاليات المعرض الدولي للطيران «ماكس 2021» في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي يختتم فعالياته 25 يوليو.

يذكر أن شركة Russian Helicopters، هي جزء من شركة Rostec State Corporation، وتشغل خمسة مصانع لتجميع طائرات الهليكوبتر، ومكتبين للتصميم، وشركات إنتاج وصيانة المكونات، ومحطات إصلاح الطائرات، وشركة واحدة لخدمة طائرات الهليكوبتر تقدم دعم ما بعد البيع في روسيا والخارج. كما أن الشركة هي واحدة من أكبر الشركات الصناعية في روسيا.