نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بأعلى معدل منذ 21 عاماً

بروكسل (د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الجمعة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يوليو الجاري بأعلى معدل له منذ 21 عاماً، في ظل تخفيف القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول المنطقة.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية و ارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 60.6 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 252 شهرا، مقابل59.5 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 60 نقطة فقط.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى مستوى له منذ 15 عاما في حين استمر الأداء الضعيف لقطاع التصنيع حيث تراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر في ظل استمرار المخاوف من اضطراب سلاسل توريد مستلزمات الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الحالي إلى 60.4 نقطة مقابل 58.3 نقطة خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 59.5 نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 62.6 نقطة مقابل 63.4 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون 62.6 نقطة خلال الفترة نفسها.