انتعاش متواضع لمبيعات المنازل الأميركية القائمة في يونيو

واشنطن (رويترز)

انتعشت مبيعات المنازل الأميركية في يونيو بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية، لكن وتيرة الانتعاش كانت متواضعة، إذ يظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون يشكلان قيودا.

وقال اتحاد العقاريين الأميركيين اليوم الخميس: إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 5.86 مليون وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط. واستقرت في الجنوب المكتظ بالسكان.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المبيعات إلى معدل عند 5.90 مليون وحدة في يونيو.

وتشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأميركية، وقد صعدت 22.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وغذت جائحة كوفيد-19 الطلب على المنازل، إذ تحول ملايين الأميركيين للعمل والدراسة عن بعد.

والمعروض كان شحيحا بالفعل قبل الجائحة ومن المستبعد أن يتحسن، إذ تكافح شركات البناء ارتفاع تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الخشب والخرسانة. كما يوجد نقص في الإمدادات من العمالة وقطع الأراضي. وذكرت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء أن تصاريح بناء المنازل في المستقبل انخفضت لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في يونيو.