«تويوتا» توقف 3 مصانع بتايلاند أسبوعاً

طوكيو (د ب أ)

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتور» غلق ثلاثة مصانع في تايلاند لمدة أسبوع حيث أثر إعادة ظهور فيروس كورونا على مبيعات قطع الغيار، بحسب صحيفة نيكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أن عمليات الغلق وهي الأولى للشركة في البلاد منذ مارس 2020، بدأت من 21 يوليو وحتى 28 منه.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها، إن القرار بشأن ما الذي ستفعله بعد تلك الفترة سوف يُتخذ بناء على كيف سيتطور الوضع. ولم تجب متحدثة باسم الشركة على الفور على مكالمة خلال عطلة يابانية عامة.

وتأتي عمليات الغلق فيما تكافح تايلاند لاحتواء إصابات ناتجة عن سلالة دلتا شديدة العدوى فيما توسع البلاد حالة الطوارئ لمدة شهرين حتى سبتمبر.

و تبلغ سعة الإنتاج المشتركة للمصانع الثلاث التي تصنع سيارات كورولا سيدان وهايلكس، 760 ألف وحدة، بحسب نيكي. وتايلاند هي ثالث أكبر قاعدة تصنيع لتويوتا بعد الصين والولايات المتحدة.