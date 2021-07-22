«باركليز» يرفع توقعاته لسعر النفط

لندن (رويترز)

قال باركليز اليوم الخميس إن عوامل العرض والطلب في سوق النفط تنبئ بزيادة بطيئة للأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، ليرفع توقعاته لسعر الخام في 2021 بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل.

وقال باركليز في مذكرة «قد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على مدار الأشهر المقبلة إذا كانت أوبك+ بطيئة للغاية في زيادة الإمدادات من جديد، في ضوء الاستجابة غير المرنة نسبيا لمعروض غير الأعضاء في أوبك+.»

وأضاف «لكن نشك في أن تراها المجموعة نتيجة مثالية نظرا لاحتمالات تآكل الطلب تآكلا كبيرا والاعتبارات السياسية».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة معروض النفط 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس آب، وحتى نهاية السنة.

وفي حين يتوقع باركليز تعاون أعضاء أوبك+، فإنه لا يرى أن التحالف سيكون قادرا على إبقاء نمو المعروض عند حدود الأربعمئة ألف برميل يوميا في الشهر بعد 2021 إذا زادت الإمدادات الإيرانية زيادة كبيرة في حالة إبرام اتفاق نووي.

ويتوقع البنك البريطاني أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولاراً للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 66 دولاراً في التقدير السابق، وأن يسجل 68 دولاراً في 2022 بفعل فائض أكبر متوقع.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفعا من 62 دولارا في التوقع السابق، مع تسجيل 65 دولارا العام القادم.

وقال باركليز إنه في حين ينطوي تفشي سلالات فيروس كورونا على مخاطر لوتيرة تعافي الطلب، فإن أثرها سيكون أقل كثيرا عنه في بداية السنة بفضل حملات التطعيم.

وتابع «في حالة تباطوء تعافي الطلب بما قد يُخرج عملية عودة المخزونات لطبيعتها عن مسارها فمن الممكن أن يدار الأمر بأن تكبح أوبك+ زيادة الإمدادات».

وتماسكت أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، «التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام».

وتابع «سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا».

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ مايو.