«بريكست» تسبب اختفاء «سلع» بشمال أيرلندا

لندن (د ب أ)

حذر رئيس مجلس إدارة سلسلة ماركس آند سبنسر لتجارة التجزئة من استبعاد بعض المنتجات من أرفف المتاجر في أيرلندا الشمالية في عيد الميلاد، وذلك بسبب مشكلات اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وقال آرتشي نورمان، الذي طلب لقاء وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللورد فروست، لبرنامج «توداي» الذي تبثه القناة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بروتوكول أيرلندا الشمالية سوف يسبب «فجوات على الأرفف».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن النائب البرلماني السابق من حزب المحافظين قوله: «في عيد الميلاد هذا العام، يمكنني أن أخبركم بالفعل، أنه يتعين علينا اتخاذ قرارات لشطب منتج لأيرلندا الشمالية لأنها ببساطة لا تستحق المخاطرة لمحاولة الحصول عليه».