سيناريو متفائل.. الحكومة اليابانية تحقق ميزانية متوازنة

طوكيو (د ب أ)

أظهرت توقعات مكتب مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم الأربعاء أن الحكومة بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها قبل عامين من التوقعات السابقة في سيناريو متفائل خاص بزيادة النمو ولكن يظل أنها لن تعود إلى تحقيق الأرباح خلال العقد الجاري في ظل سيناريو أساسي.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، توقعت الحكومة في يناير أنه بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2030 بموجب سيناريو النمو المتفائل الخاص بها.

يفترض السيناريو المتفائل نمواً اقتصادياً بنسبة 2 - 3% على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتقول الحكومة إنه بموجب تلك الشروط يجب تحقيق ميزانية متوازنة في السنة المالية 2027 أي قبل عامين عن الموعد الذي تم توقعه في يناير. وأضافت أن التضخم سوف يصل إلى 2% في السنة المالية 2025 وسوف يصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف 600 تريليون ين في السنة المالية .2024 ويفترض السيناريو الأساسي لمكتب مجلس الوزراء حدوث نمو سنوي حقيقي بنسبة 1 - 2% على المدى المتوسط إلى الطويل، وبموجب ذلك لن يتم تحقيق التوازن الأساسي في الفترة المتوقعة حتى السنة المالية.2030 كما إن التضخم سوف يتأرجح حول 0.6% - 0.7% أي أقل من هدف ال 2% الذي حدده بنك اليابان وسوف يصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف ال 600 تريليون ين في السنة المالية 2025 تقريباً.

يشار إلى أن الحكومة مازال لديها رسمياً هدف تحقيق ميزانية أساسية -ميزانية متوازنة لا تشمل تكاليف الديون- بحلول.2025