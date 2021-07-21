النفط يواصل الصعود رغم زيادة المخزونات الأميركية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي وانخفاض توقعات الطلب بسبب تنامي إصابات كوفيد-19.

و زادت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً بما يعادل 1.2 بالمئة لتصل إلى 70.19 دولار للبرميل في الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت خلال الجلسة إلى 68.63 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أيضاً أو 1.3 بالمئة لتسجل 68.04 دولار، بعد أن انخفضت إلى 66.44 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى أكتيف تريدز، «النفط... عثر فيما يبدو على الدعم مع تنامي الشهية للمخاطرة من جديد.

وأضاف،هذا الدعم يعقب التراجعات الكبيرة المسجلة خلال جلسات قليلة ماضية، والتي أوقد شرارتها القلق حيال تأثير المتحور دلتا... فضلاً عن اتفاق دول أوبك+ على زيادة الإنتاج.

و كانت أسعار النفط انخفضت يوم الاثنين عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يومياً في كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.