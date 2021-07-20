انطلاق فعاليات المعرض الدولي للطيران في موسكو

خلفان النقبي (موسكو)

انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المعرض الدولي للطيران «ماكس 2021» وسط مشاركة دولية فعالة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، ويشهد المعرض والمقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو، تقديم طائرة عسكرية روسية جديدة تماماً لا يوجد لها مثيل إلى الآن، .

ويحتفل معرض ماكس بعيد ميلاده الـ15 في هذا العام، وانطلقت فعاليات معرض ماكس 2021 في 20 يوليو وهو يوم أمس، وتستمر حتى 25 يوليو.

طائرة هليكوبتر خفيفة Ka-226T Climber

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعرض وقام في جولة لرؤية أهم الطائرات العسكرية الروسية. كما شاركت في المعرض هذا العام شركات من بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند والصين وهولندا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة، إلى جانب كبرى الشركات الروسية الناشطة في مجال صناعة الطيران، ومن أبرز الشركات الدولية المشاركة في المعرض شركة الطيران الأميركية «بوينغ» وشركة الطيران الفرنسية «إيرباص».

وأعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة «روستيخ» الروسية أنها كشفت عن طائرتها الحربية الجديدة كلياً، مساء يوم أمس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو خلال معرض «ماكس-2021، كما بثت الشركة ذلك مباشرة عبر موقع الشركة المخصص لطائرتها الجديدة والتي اختارت لها الشركة شعار«كش ملك/كش مات». ويعد المعرض حدثاً دولياً مهماً في عالم الطيران، حيث يتم عرض أحدث ما تم التوصل إليه في صناعة الطيران الروسية والعالمية، ورصدت «الاتحاد» خلال المعرض العديد من الطائرات الروسية الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة في معرض «ماكس 2021».

لقطات للطائرات الروسية في المعرض

طائرة Ka-226T Climber

تعتبر طائرة هليكوبتر الخفيفة Ka-226T Climber، مثالية للطيران في المناطق الجبلية، تسمح دواراتها المحورية بالتحكم السهل حتى في أعلى الارتفاعات مع الهواء المخلخل. وتتميز بمقاومة عالية للرياح الجانبية القوية، ومعدل مرتفع من الصعود، فضلاً عن سهولة الإقلاع والهبوط في المواقع المرتفعة. كما تؤدي أداءً جيداً في الرحلات الجوية فوق الماء، ويمكنها الإقلاع والهبوط على سطح حتى سفينة بحرية صغيرة.

ومع مستويات الاهتزاز المنخفضة، تعتبر طائرة هليكوبتر خفيفة يسهل التحكم فيها وقادرة على الإقلاع والهبوط في مناطق صغيرة على سبيل المثال: في مدينة، فهي توفر تحليقاً مستقراً للغاية حتى أثناء التشغيل بأحمال خارجية، ويمكن صعودها بأمان أثناء دوران الدوارات، وتتميز الطائرة بخصائص أداء طيران محسّنة بشكل ملحوظ: سرعة أكبر، ووزن أقل عند الفراغ، ومدى أكبر، كما يمكن تشغيل المروحية على ارتفاعات تصل إلى 6500 متر وذلك عند الضرورة، يمكن تجهيزها بأنظمة الأكسجين والبالونات وكذلك أنظمة تكييف الهواء والتدفئة.

طائرة «إيليوشين» الجديدة

طائرة «إيل-112في» وهي طائرة عسكرية مخصصة لأغراض النقل، تستطيع أن تحمل الجنود والأسلحة والمعدات العسكرية، وبإمكانها أن تحمل ما يبلغ وزنه الإجمالي 5 أطنان إلى مسافة 1200 كيلومتر بسرعة 470 كيلومتراً في الساعة.