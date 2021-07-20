مسؤولون بالحكومة الأميركية: خطة بايدن للطاقة أساسية لاستعادة خسائر الوظائف في القطاع

واشنطن (رويترز)

خسر قطاع الطاقة في الولايات المتحدة عشرة بالمئة من قوته العاملة العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بحسب تقرير كشف عنه أول امس الاثنين مسؤولون بالحكومة الأميركية قالوا إن خطة الرئيس جو بايدن حيوية لإحياء تلك الصناعة.

ووفقاً للتقرير السنوي للتوظيف بقطاع الطاقة الأمريكي، فقدت قوة العمل بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية، 840 ألف وظيفة في 2020 مع تسبب الأزمة الصحية العالمية في هبوط حاد في الطلب على الوقود لوسائل النقل وإبطاء مشاريع جديدة.

وكانت أكبر الانخفاضات في الوقود البترولي وسوائل الغاز الطبيعي بخسارة مجمعة تبلغ 186 ألف وظيفة، أو 21 بالمئة من القوة العاملة فيهما، بحسب التقرير. وكان التوظيف في صناعة طاقة الرياح هو الوحيد الذي شهد نمواً إذ سجل زيادة متواضعة بـ1.8 بالمئة. وتدفع إدارة بايدن بضع مبادرات لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة في إطار حزمة شاملة للبنية التحتية يناقشها الكونجرس، مجادلة بأن تحولاً من الوقود الأحفوري يمكن أن يوجد ملايين الوظائف الجديدة بينما يتصدى لتغير المناخ.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهلوم أمس إن خطة بايدن فرصة لإعادة تنشيط صناعة الطاقة بينما تحسن أيضا الأجور والتمثيل النقابي والتنوع في أنشطة الطاقة النظيفة.

نورد ستريم 2

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وألمانيا في الأيام المقبلة عن اتفاق لحل نزاعهما القائم منذ فترة طويلة بشأن خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 البالغ قيمته 11 مليار دولار. وفشل الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في تسوية خلافاتهما بشأن خط الأنابيب الذي يمر تحت البحر عندما اجتمعا الأسبوع الماضي، لكنهما اتفقا على أنه يجب عدم السماح لموسكو باستخدام الطاقة كسلاح ضد جيرانها.

وأصبح اتفاق في الأفق الآن بعد مناقشات بين مسؤولين أميركيين وألمان حول مخاوف الولايات المتحدة من أن خط الأنابيب، الذي اكتمل بنسبة 98 بالمئة، سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وقد يحرم أوكرانيا من رسوم المرور التي تجمعها الآن من الغاز المنقول عبر خط أنابيب قائم.