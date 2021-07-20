«يو.بي.إس»: العملاء «متفائلون أكثر من أي وقت مضى»

زوريخ (رويترز)

قال رالف هامرز الرئيس التنفيذي لمجموعة يو.بي.إس، أمس الثلاثاء، إن المجموعة تتوقع استمرار الزخم الإيجابي للأعمال في ظل تفاؤل العملاء، حتى في الوقت الذي يتوقع فيه البنك تباطؤ الأنشطة مقارنة مع النصف الثاني من 2020 الذي شهد حالة وفرة.

وقال هامرز للمحللين والصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: «نرى عملاءنا (على جانب المستثمرين) أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى، في الحقيقة، في أنحاء العالم»، وعزا ذلك التفاؤل إلى انحسار القيود المرتبطة بكوفيد- 19 مع إعادة فتح الاقتصادات.

وأضاف: «بالطبع، ثمة بعض الضبابية. هم يرون ضبابية محيطة بالتضخم، الذي نشعر بأنه مؤقت. هم يرون ضبابية حيال السلالة دلتا التي قد تؤدي بشكل أساسي إلى تأخير النمو الاقتصادي. لكن الاتجاه الأساسي إيجابي... لذا، نشعر أن الزخم على جانب العملاء قد يستمر». وأعلن بنك يو.بي.إس السويسري ارتفاع صافي أرباحه 63 بالمئة في الربع الثاني من العام، ليتفوق بسهولة على التوقعات؛ إذ واصلت الأسواق المزدهرة مساعدة أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم على تحقيق أرباح أعلى من إدارة أموال الأثرياء.