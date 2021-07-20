بنك: مخاوف النمو بالولايات المتحدة مبالغ فيها

نيويورك (د ب أ)

يقول بنك «جيه بي مورجان» ، إن الجولة الأخيرة من مخاوف النمو والتباطؤ في الولايات المتحدة، سابقة لأوانها ومبالغ فيها، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» ودعم أهداف نهاية عام 2021.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس الثلاثاء أن الاستراتيجيين بقيادة دوبرافكو لاكوس-بوجاس، كتبوا في مذكرة خاصة باستراتيجيات الأسهم الأميركية، أن التراجع الأخير للأسهم كان قد أدى إلى خلق العديد من الفرص، ولا سيما في إعادة فتح التجارة.

وتُعد السلطة التقديرية للمستهلك، مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه، بالإضافة إلى المصارف والطاقة، عمليات شراء قوية فيما يتعلق بالمستويات الحالية.