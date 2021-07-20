«كهرباء ومياه» تنظم محاضرات توعوية لدمج وتمكين أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من المحاضرات التوعوية الافتراضية لتعريف موظفيها على الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، وسبل تعزيز دورهم في هذا المجال لتحقيق الاستراتيجيات المحلية والاتحادية.

واطلع 2313 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة خلال المحاضرات على الإطار التشريعي لحماية حقوق أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الهيئة، والمفاهيم الأساسية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، وإطار عمل استراتيجية الهيئة في هذا المجال، علاوة على أبرز إنجازات الهيئة لتسهيل وصول أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين إلى مبانيها ومرافقها وخدماتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «بصفتها مؤسسة حكومية دامجة رائدة عالمياً ومسؤولة مجتمعياً، تسهم الهيئة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتوفر الهيئة بيئة مؤهلة ومرنة تتيح الفرصة لموظفيها من أصحاب الهمم إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم. وما بين عام 2015 و 2020 نفذت الهيئة 58 برنامجاً ومبادرة مجتمعية لدعم دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع استفاد منها ما يقارب 3.5 مليون شخص.

وفي العام 2020، نجحت الهيئة في تحقيق جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، فيما بلغت سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة الدامجة 95%، ونسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94%، ونسبة تطابق موقع الهيئة الإلكتروني 96% وتطبيقها الذكي 10/10 وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته دبي الرقمية».

وفي عام 2019، بلغت نسبة تطابق جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة مع كود دبي للبيئة المؤهلة 100%. ولدى الهيئة حالياً 6,137 موظفاً مدرباً على التعامل مع أصحاب الهمم و22 موظفاً حاصلاً على دبلوم لغة الإشارة. كما يعمل في الهيئة 29 موظفاً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات بلغت نسبة سعادتهم 99% ووصلت نسبة سعادة ذويهم 96%.