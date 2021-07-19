مكاسب للدولار والين مع تأثر المعنويات بفعل كورونا

نيويورك،لندن (رويترز)

ارتفعت عملات الملاذ الآمن، الدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري، اليوم الاثنين مع تزايد قلق المستثمرين إزاء انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا الذي قد يهدد آفاق التعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه تراجع عن أعلى مستوياته مع تقدم الين والفرنك السويسري مع تراجع شهية المخاطرة.

غير أن العملة الأميركية ظلت مرتفعة بشكل حاد مقابل العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي.

في غضون ذلك، ارتفع الين مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر.

وقال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة إن السلالة دلتا هي المهيمنة حالياً عالمياً وصاحبها ارتفاع في عدد الوفيات في أنحاء الولايات المتحدة بشكل شبه كامل بين أولئك الذين لم يتلقوا أي لقاح.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من أبريل قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.16 بالمئة عند 92.808 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الدولار بقوة مقابل العملات التي تتحرك مع الأسعار العالمية للسلع الأساسية إذ صعد واحدا بالمئة مقابل العملة الكندية إلى 1.2752 دولار كندي. وانخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7343 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.6940 دولار أمريكي.

وصعد الين اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مايو مقابل الدولار الذي انخفض في أحدث معاملة 0.8 بالمئة إلى 109.16 ين.

وارتفع الفرنك السويسري أيضاً، مما دفع الدولار للهبوط 0.3 بالمئة إلى 0.9171 فرنك.

وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 1.3684 دولار.

ولم يتغير اليورو كثيراً مقابل الدولار إذ بلغ 1.1810 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1764 دولار.

ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.