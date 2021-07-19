إجازة العيد ترفع الطلب على الفنادق

رشا طبيلة (أبوظبي)

يرتفع الطلب من السياحة الداخلية بشكل رئيس على فنادق في الإمارات، خلال إجازة عيد الأضحى، وسط إطلاق عروض وحزم جاذبة للسياح المحليين تتضمن خصومات على الغرف والمرافق، وأجواء أعياد متميزة في المطاعم، بحسب عاملين في القطاع.

وأكد هؤلاء استمرار المنشآت الفندقية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة آخر التطورات، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمرافق، واستمرار عمليات التعقيم لضمان إقامة صحية وسليمة لنزلائها.

وقال ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس «نظراً للقيود المفروضة على السفر، يبحث السكان عن ملاذ مميز لقضاء عطلاتهم داخل الدولة. وترجم عدد طلبات الحجز التي تلقاها الفندق، خلال هذه الفترة، رغبة السكان في الإقامة بهذه الوجهة الفريدة بتصميمها وتجهيزاتها بإدارة كادر مؤهل مستعد للترحيب بالضيوف».

وأضاف «منذ بداية الوباء العالمي طرحت مجموعة هيلتون برنامج«هيلتون كلين ستاي» ليضع معياراً جديداً لتعريف مستوى نظافة الفنادق والتعقيم، لينعم الضيوف براحة البال والاطمئنان منذ تسجيل الوصول حتى لحظة المغادرة».

وحول العروض التي تطلقتها الفنادق لتشجيع السياحة الداخلية، قال مولان «أطلق فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس بمناسبة عيد الأضحى، عرضاً جاذباً على الإقامة موجهاً للعائلات أو مجموعة من الأصدقاء الذين يبحثون عن وجهة مميزة في جزيرة ياس. بأسعار جاذبة، مع الإقامة مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً، و ما دون».

وأضاف «يتضمن العرض دخول متنزهات ياس الترفيهية التي تشمل فيراري وورد أبوظبي أو ياس ووتر وورلد أو عالم وارنر براذرز أبوظبي مقابل كل ليلة لكل نزيل مسجل في الفندق».

وبحسب إدارة فندق قصر الإمارات، فإنه يتم تقديم عروض مختلفة ومتنوعة لضيوفه، خلال عيد الأضحى، من خلال عروض وحزم على أسعار الغرف ووجبات الإفطار المجانية وتجارب متميزة في مطاعم الفندق، ورصيد إضافي ومرافق الفندق وقيم مضافة عند الحجز في مرافق الفندق.

وتوقع الفندق أن يرتفع الطلب من السياحة الداخلية على الفندق، ليترفع الأشغال لمعدل 70% خلال إجازة عيد الأضحى.

وبحسب إدارة الفندق، فإنه يتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية للمرافق، وتستمر عمليات التعقيم والإجراءات الوقائية من تباعد جسدي، وغيرها من الإجراءات.

وقالت أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»، «نتوقع ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية على فنادقنا في الدولة، خلال إجازة عيد الأضحى، وتستمر عروضنا الصيفية التي تم إطلاقها، والتي تتيح خصومات على أسعار الغرف والمرافق الفندقية».

وأكدت أن فنادق روتانا تستمر بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية من التزام بالطاقة الاستيعابية للمرافق، والتباعد الجسدي واستمرار عمليات التعقيم.

وتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»،«نشهد طلباً من السياحة الداخلية،لا سيما في ثاني وثالث يوم عيد الأضحى، حيث يرتفع متوسط إشغال الفنادق، ولكن يعتمد أيضاً على حجوزات اللحظة الأخيرة».

وتضيف «نؤكد التزامنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الجسدي، وعمليات التعقيم مستمرة بشكل دوري».