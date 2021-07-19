أسعار الذهب تتراجع مع استعادة الدولار الهيمنة

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب أمس، الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريباً، إذ فضّل المستثمرون الدولار ملاذاً وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1804.10 دولار.

قال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس «قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعاً ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسة.

وأضاف:«هناك مخاوف تنجم عن السلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضاً إلى الدولار والسندات».

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1093.40 دولار.