«إنسباير 2021» يكشف عن حقبة جديدة من الفرص

دبي(الاتحاد)

سلط مؤتمر مايكروسوفت «إنسباير 2021»، خلال فعاليته لهذا العام الضوء على عدة مواضيع دارت حول تمكين الشركاء عن طريق إتاحة الابتكار، وتوفير المزيد من الإمكانات والقدرات المضافة، ويأتي ذلك في إطار سعي مؤتمر مايكروسوفت السنوي ومنظومة شركائها بتزويد الشركاء بأفضل التقنيات والأدوات، والحلول القادرة على تمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتضمن المؤتمر الذي عقد، افتراضياً، على مدار يومين كلمة رئيسة من ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وكذلك الرئيس براد سميث، كما ضم الحدث نخبة بارزة من شركة مايكروسوفت. بالإضافة إلى ذلك، استضاف فريق قادة حلول الشركاء العالميين في مايكروسوفت جلسة حوارية بعنوان «nto Focus »، والتي اشتملت على مجموعة من المقابلات التنفيذية رفيعة المستوى ومحادثات فردية، إلى جانب العديد من النقاشات مع الشركاء. وأعربت إيفون شبيب رئيسة حلول الشركاء العالميين لدى مايكروسوفت الإمارات قائلة «نحن حريصون كل الحرص على تسخير إمكانات وقدرات سحابة مايكروسوفت، بما يتناسب مع تجارب وتطور شركائنا، واليوم تأتي هذه التحديثات للمنتجات والبرامج الجديدة على نحو يتواكب مع متطلبات القوى العاملة، مما يزيد من تعزيز الثقة والأمان. وأود التنويه على أن مؤتمر مايكروسوفت «إنسباير» يعتبر منصة مثيرة ومشجعة لتقديم أفضل الفرص الجديدة من خلال ابتكاراتنا وأدواتنا الرقمية».