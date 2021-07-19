«المركزي الألماني»: الاقتصـاد ينمو بقوة

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني تجاوز التراجع الكبير الذي حدث له في الربيع الماضي.

وجاء في تقرير البنك الشهري عن شهر يوليو، والذي نُشر امس الاثنين: «الناتج الاقتصادي في ألمانيا قد ارتفع بقوة مرة أخرى على الأرجح في الربع الثاني من عام ...2021 إنه يعوض إلى حد ما الانتكاسة الشديدة التي عانى منها فصل الشتاء، والتي ترجع في الأساس إلى تشديد إجراءات الوقاية من الجائحة مؤقتا».

وينشر مكتب الإحصاء الاتحادي الأسبوع المقبل البيانات الأولى عن تطور الناتج المحلي الإجمالي للفترة من مطلع أبريل حتى نهاية يونيو لعام .2021

وفي العام الماضي، أغرقت جائحة كورونا الاقتصاد الألماني في أعمق ركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام .2009 وانخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 4.8 % بالقيمة الحقيقية في عام .2020 وفي بداية عام 2021 تسببت القيود الجديدة في سياق مكافحة الجائحة في أضرار لقطاع الضيافة وأجزاء من التجارة على وجه التحديد. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق له. وعزا البنك المركزي الانتعاش الحالي إلى حد كبير إلى قطاع الخدمات. على سبيل المثال، تم تخفيف القيود المفروضة على التجارة وقطاع الضيافة تدريجيا مرة أخرى اعتبارا من مايو الماضي. وفي المقابل، يشكو قطاع التصنيع من اختناقات التسليم ونقص المواد.

ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني واثقين من أنه «إذا لم تحدث انتكاسات كبيرة في ضوء الجائحة وتراجعت اختناقات

التسليم في قطاع تدريجيا على الأقل، فمن المرجح أن تكون وتيرة توسع الاقتصاد الكلي أقوى في فصل الصيف، ومن الممكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في وقت مبكر من الربع الثالث إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى».