أسهم السفر تقود تراجعات الأسهم الأوروبية

لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية امس الاثنين بقيادة أسهم شركات السفر، وسط مخاوف من أن السلالة دلتا سريعة الانتشار قد تقوض الطلب على السفر وتبطئ التعافي الاقتصادي العالمي الحالي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.2 بالمئة. وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 في بريطانيا 1.3 بالمئة، حيث طغى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس على التفاؤل بشأن استئناف أنشطة في إنجلترا. وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 2.3 بالمئة. وقالت الحكومة البريطانية يوم الجمعة إنها ألغت تخفيفا مزمعا لقواعد الحجر الصحي المرتبطة بكوفيد-19 للمسافرين من فرنسا. وتراجعت الأسهم المدرجة في بريطانيا لشركة الرحلات البحرية كارنيفال وشركة الطيران إيزي جيت وشركة آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية بما يتراوح بين أربعة بالمئة و6.5 بالمئة في التعاملات المبكرة. وهبطت أسهم شركات نفط كبرى مثل بي.بي ورويال داتش شل بأكثر من 1.5 بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج. بدورها، أغلقت الأسهم اليابانية امس على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تضررت المعنويات من المخاوف بشأن انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى ومن أن يفاقم أولمبياد طوكيو 2020 الأزمة الصحية. وانخفض المؤشر نيكي 1.25 بالمئة إلى 27652.74 نقطة، منخفضا عن مستوى دعم رئيسي لمتوسط تحركاته في 200 يوم البالغ 27672 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي. وقادت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الانخفاض بعد أن تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأسبوع الماضي، مع وصول مؤشر فيلادلفيا لأسهم أشباه الموصلات إلى أدنى مستوى له في شهر.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة، مع تراجع جميع مؤشراته الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 باستثناء قطاع الأدوية، وهو ما يتماشى مع تراجع الأسهم عالميا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.