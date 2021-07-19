«ميرك» تنفق 270 مليون يورو لإنشاء مركز أبحاث وتدريب

دارمشتات (د ب أ)

أعلنت شركة ميرك الألمانية للدوائيات أمس الاثنين إنفاق 270 مليون يورو لإنشاء مركز للأبحاث الدوائية ومبنى للتدريب.

وأوضحت الشركة أن أعمال البناء في المقر الرئيسي هي جزء من استثمارات بمليار يورو كانت ميرك أعلنت اعتزامها ضخها في هذا المقر حتى عام 2025، وذكرت ميرك أن مركز الأبحاث الجديد لقسم الرعاية الصحية (هيلثكير) في الشركة سيوفر اعتباراً من عام 2025 مكاناً لأكثر من 500 عالم سيقومون بأعمال البحث في مجالات مختلفة.

وأضافت ميرك أنها تعتزم استثمار 200 مليون يورو في إنشاء مبنى مختبر مدمج ومرن بمساحة 30 ألف متر مربع.

وتعتزم ميرك دمج كل وحدات التدريب في مركز التدريب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مبنى كبير يتكون من سبعة طوابق، وستبلغ تكلفة بنائه 70 مليون يورو وسيبدأ العمل من 2024 وسيوفر مكاناً لموظفي قطاع التدريب (50 موظفاً) لتجهيز الـ600 متدرب لدى مجموعة ميرك، وأضافت الشركة أن المركز سيكون مقراً مهماً لمن يرغب من العاملين في استكمال تدريباته.