1.5 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في عجمان خلال يونيو

عجمان (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر يونيو الماضي 1.5 مليار درهم. وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام الدائرة، أن السوق العقاري في الإمارة يواصل انتعاشه ونشاطه في ظل المقومات الاستثمارية المشجعة وتطور البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال التي عززت ثقة المستثمرين وساهمت بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد المحلي وتنشيط بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما القطاع العقاري الذي شهد نمواً ملحوظاً خلال شهر يونيو الماضي. وقال المهيري، إن التقرير الصادر من الدائرة كشف عن إنجازها 1911 معاملة خلال شهر يونيو الماضي وتسجيل 139 عملية رهن وأوضح أن القطاع الشمالي في إمارة عجمان شهد تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 33.2 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة « المويهات 2» فيما حافظ «حي الياسمين» على نشاطه متصدراً قائمة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من «الزاهية» و«الجرف الصناعية 3».