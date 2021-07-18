76.2 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»

الفجيرة (الاتحاد)

حقق بنك الفجيرة الوطني 76.2 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الستة أشهر الأولى من2021، بزيادة قدرها 17.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يُظهر استراتيجية أعماله المرنة. وارتفع صافي الربح بنسبة 430.8% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق بنك الفجيرة الوطني نمواً في أرباح التشغيلية بنسبة 11.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها، وبنسبة 2.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، مما يظهر مرحلة انتعاش المستمرة. وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الخاصة باعتراف الحكيم والشفاف للحسابات المتعثرة. وقد قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 425.7 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بانخفاض بنسبة 6.7% مقارنة بمبلغ 456.3 مليون درهم في الفترة نفسها. وخلال الفترة انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك ليصل 270.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 283.5 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020.